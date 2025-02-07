"Ты - мой": любовница Путина клянчит внимания у российского певца

Вы узнаете:
- Какими любезностями обменялись путинисты
- Что пообещал Шаман
Возможная любовница российского диктатора Путина Екатерина Мизулина, ради которой, поговаривают, он даже бросил Алину Кабаеву, выклянчивает у российского певца-патриота Шамана крохи внимания.
Как пишет пропагандистское издание Стархит, любовница Путина опубликовала совместное фото с певцом, который поддерживает войну в Украине, и оставила под ним комментарий. "Ты мой", — лаконично отметила Мизулина. "Ты моя", — такой ответ дал ей 33-летний артист.
Очевидно, что российские знаменитости на фоне угасания интереса к ним, пытаются таким образом подогреть еще больший интерес к своим персонам.
Кроме того, недавно ура-патриот Шаман дал интервью, в котором рассказал, что его на самом деле связывает с Мизулиной. "Нас объединяет любовь к России. А обо всем остальном узнаете 9 марта, — поделился путинист в интервью.
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Отметим, как сообщал Главред, Дмитрий Медведев в пьяном состоянии выдал тайну о личной жизни диктатора Путина и намекнул, что и сам не против отношений с Екатериной Мизулиной.
А также диктатора Владимира Путина расстроило, что его вероятная любовница Екатерина Мизулина испытывает проблемы из-за отношений с ним. Российский диктатор решил порадовать ее подарками "в знак благодарности за приятное общение, глубокие беседы и взаимопонимание".
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Кто такая Екатерина Мизулина
Екатерина Мизулина - глава Российской Лиги безопасного интернета, ее мать ярая путинистка, которая пропагандирует антиукраинские методички Кремля. Отец Мизулиной Михаил Мизулин - профессор-философ , один из ведущих ученых в Москве.
Мизулина всема силами старается очистить интернет-пространство от критики Путина и его диктаторских решений , а также поддерживает кровавое вторжение РФ в Украину.
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