"Ты - мой": любовница Путина клянчит внимания у российского певца

Российские знаменитости на фоне угасания интереса к ним, пытаются таким образом подогреть еще больший интерес.

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Любовницу Путина заподозрили в романе / Коллаж Главред, фото Стархит

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Какими любезностями обменялись путинисты

Что пообещал Шаман

Возможная любовница российского диктатора Путина Екатерина Мизулина, ради которой, поговаривают, он даже бросил Алину Кабаеву, выклянчивает у российского певца-патриота Шамана крохи внимания.

Как пишет пропагандистское издание Стархит, любовница Путина опубликовала совместное фото с певцом, который поддерживает войну в Украине, и оставила под ним комментарий. "Ты мой", — лаконично отметила Мизулина. "Ты моя", — такой ответ дал ей 33-летний артист.

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Очевидно, что российские знаменитости на фоне угасания интереса к ним, пытаются таким образом подогреть еще больший интерес к своим персонам.

Кроме того, недавно ура-патриот Шаман дал интервью, в котором рассказал, что его на самом деле связывает с Мизулиной. "Нас объединяет любовь к России. А обо всем остальном узнаете 9 марта, — поделился путинист в интервью.

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Отметим, как сообщал Главред, Дмитрий Медведев в пьяном состоянии выдал тайну о личной жизни диктатора Путина и намекнул, что и сам не против отношений с Екатериной Мизулиной.

А также диктатора Владимира Путина расстроило, что его вероятная любовница Екатерина Мизулина испытывает проблемы из-за отношений с ним. Российский диктатор решил порадовать ее подарками "в знак благодарности за приятное общение, глубокие беседы и взаимопонимание".

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Кто такая Екатерина Мизулина Екатерина Мизулина - глава Российской Лиги безопасного интернета, ее мать ярая путинистка, которая пропагандирует антиукраинские методички Кремля. Отец Мизулиной Михаил Мизулин - профессор-философ , один из ведущих ученых в Москве.

Мизулина всема силами старается очистить интернет-пространство от критики Путина и его диктаторских решений , а также поддерживает кровавое вторжение РФ в Украину.

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