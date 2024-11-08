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Традиционный процесс производства соевого соуса поразил пользователей соцсетей

Сергей Кущ
8 ноября 2024, 21:14
196
Люди были удивлены видео мастера.
Как на само деле делают соевый соус
Как на само деле делают соевый соус / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Вы узнаете:

  • Как делают соевый соус по старинному рецепту
  • Как отреагировали в Сети на видео мастера

Любимый многими соевый соус, оказывается, скрывает за своим насыщенным вкусом удивительный и довольно необычный процесс производства. Серия коротких видеороликов от японской пивоварни Yamaroku Shoyu, насчитывающей более 2000 лет истории, вызвала настоящий фурор в социальных сетях.

Главред узнал, что Ясуо Ямамото, представитель пятого поколения семьи, поделился с подписчиками Instagram и TikTok подробностями о том, как производится соевый соус. Зрители были поражены, узнав о длительном процессе ферментации, в ходе которого соя и пшеница разлагаются с помощью плесневых культур и бактерий.

видео дня

Особое внимание привлекла сцена, где мастер соевого соуса выдавливает густую жидкость через ткань, напоминающую циновку. Многие пользователи выразили удивление этим традиционным методом, отметив, что процесс выглядит довольно необычно.

Как делают соевый соус
Как делают соевый соус / Фото: скриншот с видео

"Вот как делается соевый соус", - говорит Ямамото в одном из видео, демонстрируя, как соевый соус капает с ткани под собственным весом. Этот простой, но эффективный метод позволяет получить соус с глубоким, насыщенным вкусом.

Видеоролики Yamaroku Shoyu вызвали бурную реакцию в сети. Пользователи выражают восхищение древними традициями производства соевого соуса и признаются, что теперь будут смотреть на этот продукт совсем по-другому.

"Я никогда не задумывался о том, как делают соевый соус. Это просто потрясающе!" - пишет один из пользователей.

"Теперь я буду ценить соевый соус еще больше", - делится другой.

Видеоролики Yamaroku Shoyu не только удовлетворяют любопытство пользователей, но и помогают лучше понять и оценить вкусовые качества этого уникального продукта.

Смотрите видео о том, как делают соевый соус:

@momentsgang

This is how soy sauce is made (?: IG/yamaroku.shoyu)

♬ original sound - MomentsGang™

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