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Как вернуть белизну посеревшим вещам: 7 эффективных способов, которые гарантированно помогут

Руслана Заклинская
28 ноября 2023, 15:46
Белые вещи - это символ чистоты и свежести. Воспользуйтесь одним из домашних средств, которые помогут вернуть белизну вашим вещам.
Как вернуть белизну посеревшим вещам: 7 эффективных способов, которые гарантированно помогут
Как сделать белые вещи снова белыми / Коллаж: Главред, фото : ua.depositphotos.com, epicentrk.ua

Серость на белых вещах может возникать по разным причинам, например, из-за старения, частой стирки, использования некачественных моющих средств или контакта с другими цветными вещами. Чтобы вернуть былое белье своим вещам, можно воспользоваться одним из действенных способов.

Как отбелить белые вещи от серости

  1. Использование отбеливателей. Добавьте отбеливатель для белья в стиральный порошок или используйте отдельно. Выберите отбеливатель, подходящий для ваших тканей.
  2. Предварительное замачивание. Замочите белье в пресной воде перед стиркой. Добавьте немного соли или соды, чтобы усилить эффект.
  3. Специальная стирка. Используйте стиральные порошки для белья, которые содержат отбеливающие компоненты. Выберите режим "промывка" для дополнительного удаления остатков.

Как отбелить белые вещи с помощью соды и перекиси

Этот метод является одним из самых эффективных и простых в исполнении. Для этого нужно смешать 1 столовую ложку перекиси водорода с 2 столовыми ложками соды в тазу с теплой водой. Замочить в этом растворе вещи на 30 минут, а затем постирать их в машинке.

Сода и перекись водорода являются естественными отбеливателями, которые помогают удалить серый налет с белых вещей. Сода растворяет загрязнения, а перекись водорода окисляет их, превращая в менее видимые вещества.

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Чем выше концентрация перекиси водорода, тем сильнее будет отбеливание. Однако при чрезмерной концентрации перекись водорода может повредить ткань.

Как отбелить белые вещи содой и уксусом

Этот метод также довольно эффективен. Для этого нужно смешать 1 стакан уксуса с 2 стаканами теплой воды. Замочить в этом растворе вещи на 30 минут, а затем постирать их в машинке.

Как отбелить белые вещи от серости белизной

Для того, чтобы легко отбелить белые вещи используйте беллизну. Белизна - это мощный отбеливатель, который можно использовать для отбеливания белых вещей от серости. Для этого нужно развести белизну в теплой воде в соответствии с инструкцией на упаковке. Замочить в этом растворе вещи на 30 минут, а затем постирать их в машинке.

Как отбелить белые вещи от серости в домашних условиях

Помимо вышеперечисленных методов, можно также использовать для отбеливания белых вещей от серости такие народные средства:

  • Лимонный сок. Лимонный сок обладает отбеливающими свойствами. Для этого нужно смешать 1 стакан лимонного сока с 2 стаканами теплой воды. Замочить в этом растворе вещи на 30 минут, а затем постирать их в машинке.
  • Соль. Соль также обладает отбеливающими свойствами. Для этого нужно смешать 1 стакан соли с 2 стаканами теплой воды. Замочить в этом растворе вещи на 30 минут, а затем постирать их в машинке.
  • Хозяйственное мыло. Хозяйственное мыло является природным отбеливателем, который помогает удалить серый налет с белых вещей. Для его использования вам понадобятся: 50 граммов хозяйственного мыла и 10 литров воды. Натрите хозяйственное мыло на терке и добавьте его в теплую воду. Замочите белые вещи в полученном растворе на 30-60 минут. Затем постирайте их в обычном режиме.

Как отбелить белые вещи от желтизны

Желтые пятна на белых вещах могут появиться по разным причинам, например, из-за воздействия солнечных лучей, использования некачественных моющих средств или контакта с другими цветными вещами. Чтобы вернуть белизну своим вещам, можно воспользоваться одним из вышеприведенных способов.

Как отбелить вещи, которые покрасились во время стирки

Ни одна хозяйка не застрахована от того, что ее вещи не покрасятся во время стирки. Это может произойти по разным причинам, например, из-за контакта с другими цветными вещами, использования некачественных красителей или неправильной стирки.

Если вы обнаружите, что ваша вещь окрашена, не паникуйте. В большинстве случаев ее можно отбелить и вернуть прежнее белье.

Для отбеливания вещей, которые покрасились во время стирки, лучше использовать теплую воду. Если пятна краски большие, можно использовать более концентрированный раствор отбеливателя. Также после отбеливания вещи необходимо тщательно прополоскать.

Вот несколько советов, которые помогут вам отбелить окрашенные предметы во время стирки:

  • Если пятна от краски небольшие, можно попробовать удалить их с помощью ватного диска, смоченного в одном из вышеперечисленных растворов.
  • Для отбеливания вещей, которые нельзя стирать в машинке, можно использовать мешок для стирки.
  • Если вы отбеливаете вещи в стиральной машине, обязательно используйте отбеливатель, предназначенный для машинной стирки.

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