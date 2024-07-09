Будут лить грозовые дожди: каким регионам следует ждать непогоду

Синоптики прогнозируют, что в некоторых областях Украины будет жара +41 градус.

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Прогноз погоды в Украине на 10 июля / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине 10 июля будет очень жаркой, но синоптики предупреждают о том, что в некоторых областях будут дожди и грозы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают о том, что в Украине будет чрезвычайный уровень пожарной опасности. Безопасно будет только в большинстве западных, Запорожской и Херсонской областях.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 10 июля на северо-востоке Украины будут дожди с грозами. Они накроют Полтавскую, Харьковскую и Сумскую области. В то же время в Украине будет жарко и температура воздуха повысится до +39 градусов. Пик жары ожидается 14-17 июля.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 10 июля / фото: ventusky

Погода 10 июля

В Украине 10 июля синоптики прогнозируют дожди с грозами на Закарпатье и в северо-восточной части. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях ночью 20-25°, днем сильная жара 35-39°, на Николаевщине и Херсонщине местами чрезвычайная жара 40°; на остальной территории ночью 17-22°, днем 29-34°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +41

По данным meteoprog, 10 июля в Украине будет жаркая погода, но местами дождливая. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +25...+41 градуса. Самая низкая температура будет в Волынской области. Там температура воздуха повысится до +17...+29 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 10 июля / фото: meteoprog

Погода 10 июля в Киеве

В Киеве 10 июля будет жара. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Сухая жаркая погода с температурой ночью 17-22°, днем 29-34°; В Киеве ночью около 20°, днем 31-33°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 10 июля / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что Украину накроет безумная жа ра - синоптики предупредили о сверхвысокой температуре. Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на неделю, с 1 по 7 июля.

Метеоролог Вера Балабух сообщила, что погода в Украине летом 2024 года может быть теплой, но не жаркой. По ее словам, средняя за сезон температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше нормы.

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