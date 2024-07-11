УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Почему нельзя говорить "натовп людей": о какой ошибке мало кто догадывается

Алёна Воронина
11 июля 2024, 14:06
29
Такое выражение использовать не стоит - часто в нем делают одну очень большую ошибку.
Украинский язык, Ольга Багний
Почему нельзя говорить "натовп людей"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Нередко можно услышать от других словосочетание "натовп людей", когда речь идет о большом скоплении людей в определенном месте. Но на самом деле так говорить не стоит - в этом выражении есть одна большая ошибка.

Какая именно ошибка в этом словосочетании, рассказала автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

"Лучший способ спрятаться от "натовпу" - спрятаться в "натовпі". "В натовпі людей" - мог бы кто-то добавить. Но не стоит этого делать, потому что "натовп" - это и есть скопление людей. Поэтому не "натовп людей", а просто "натовп". Вот так правильно", - подчеркнула она.

видео дня

В толковом словаре украинского языка дается такое определение слова "натовп": "большое неорганизованное скопление людей; столпотворение".

Смотрите видео с объяснением, почему нельзя говорить "натовп людей":

Кто такая Ольга Багний?

Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, что означает "сльота". Часто в этом слове делают одну распространенную ошибку.

Также ранее Ольга Багний рассказала, можно ли говорить "круглодобово" и какой ошибки надо избегать. Вместо слова "круглодобово, которое на самом деле является калькой с русского, в украинском языке нужно употреблять другое слово.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

украинский язык интересные новости Ольга Багний
Реклама

Главное за день

Когда в Украине ослабнет жара: синоптик назвала дату

Когда в Украине ослабнет жара: синоптик назвала дату

15:05 Синоптик
Лидеры ЕС готовят ответ на визит Виктора Орбана в Россию - Financial Times

Лидеры ЕС готовят ответ на визит Виктора Орбана в Россию - Financial Times

14:46 Мир
Украину накрыла африканская жара в +40: синоптик сказала, когда ждать прохлады

Украину накрыла африканская жара в +40: синоптик сказала, когда ждать прохлады

13:14 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Жена Козловского поцапалась с Фарион из-за службы певца: Чтоб вам так пелось 4248

Жена Козловского поцапалась с Фарион из-за службы певца: "Чтоб вам так пелось"

Россия устроила истерику на фоне отправки в Украину первых F-16 2446

Россия устроила истерику на фоне отправки в Украину первых F-16

Медведев опять выболтал планы Кремля 1791

Медведев опять выболтал планы Кремля

Жара будет даже ночью, но не везде: в какие области грозовые дожди принесут свежесть 1539

Жара будет даже ночью, но не везде: в какие области грозовые дожди принесут свежесть

Последние новости

15:16

Молодость сохранится на годы: какой водой нужно умыться 12 июля - приметы

15:14

Как стирать тюль в машинке чтобы не гладить: совет от умелой хозяйкиВидео

15:11

Умер вместе со своим другом: в США обнаружили тело звезды сериала "Альф"

15:05

Когда в Украине ослабнет жара: синоптик назвала дату

14:46

Лидеры ЕС готовят ответ на визит Виктора Орбана в Россию - Financial Times

Обещания Макрона. Чего ждать Украине от нового парламента ФранцииОбещания Макрона. Чего ждать Украине от нового парламента Франции
14:10

Что делать, если полиняли вещи: как справиться с популярной проблемой?

14:06

Почему нельзя говорить "натовп людей": о какой ошибке мало кто догадываетсяВидео

13:50

Как вырастить абрикос из косточки - садовод поделился самым простым способом

13:34

"Наша принцесса": Евгений Кот впервые показал новорожденную дочь

Реклама
13:14

Украину накрыла африканская жара в +40: синоптик сказала, когда ждать прохлады

13:07

Ракета РФ разрушила квартиру отца известной украинской актрисы: она показала фото

12:53

В Раде хотят отменить переход на летнее и зимнее время: что произошло

12:29

Швейцария планирует отказаться проводить Евровидение-2025 - причина

12:29

"Надоело жить в дурдоме": популярный российский певец покинул РФ

12:20

Цены на продукты в Украине резко вырастут: стала известна причинаВидео

12:17

Часть украинцев могут получить до 3 тысяч грн: кому положена помощь

12:07

Из-за жары в Украине меняются графики отключения света: что известно

12:02

Гороскоп на завтра 12 июля: Тельцам не время для спешки, Ракам - разочарование

11:42

F-16 и Patriot уже в пути: Кулеба раскрыл новые детали помощи Украине

11:41

"Детоубийцы" - посольство РФ в США "украсили" огромной надписью

Реклама
11:36

"Воткнул нож в ногу": появились жуткие детали второго брака путинистки Валерии

11:13

Обновление данных в ТЦК: что у украинцев проверяют в первую очередь

11:04

Киев отказался от самолетов Gripen: в Швеции назвали причину

11:03

Новая база США в Польше готова к применению - для чего она нужна

10:53

КНУКиИ - лидер рейтинга "Лучшие вузы культуры и искусств Украины" актуально

10:49

Аномальная жара в Украине: в каких областях температуры будут зашкаливать

10:46

Китайский гороскоп на завтра 12 июля: Козлы - будьте осторожны, Петухам - штраф

10:45

В России огрызнулись: примет ли страна-агрессор участие во втором Саммите мира

10:29

СБУ задержала капитана африканского корабля, который воровал зерно из Крыма

10:03

Украина имеет право бить по России и получила для этого ATACMS - Столтенберг

10:01

"Переговорщик" Орбан поедет к Трампу после встречи с Путиным и Си - Bloomberg

09:50

"Доводит себя по примеру матери": фанаты ужаснулись от вида дочери путинистки Волочковой

09:45

Опухоль не обнаружена: у Каневского прокомментировали слухи про рак

09:28

Берем картофельное пюре и вафли, и готовим ужин на всю семью - рецепт просто "вау"Видео

09:18

Тысячи добровольцев уже есть: в Польше готовят к отправке в Украину первую бригаду

09:01

ВСУ начали контратаковать: в ISW рассказали о ситуации на фронте

08:50

Медведев опять выболтал планы Кремлямнение

08:46

Дама в белом: в Сети появилось новое видео с Аллой ПугачевойВидео

08:29

Как ускорить интернет на ноутбуке и компьютере: скорость вырастет в два разаВидео

08:13

Звезда сериала "Почему женщины убивают" беременна первенцем

Реклама
08:07

Армия РФ оккупировала село в 20 км от Покровска в Донецкой области - DeepState

08:02

Канада анонсировала новый пакет военной помощи Украине на $500 млн

07:15

Саммит мира с участием РФ может пройти до конца года: в Bloomberg узнали детали

07:12

Жена Козловского поцапалась с Фарион из-за службы певца: "Чтоб вам так пелось"

06:05

Поражение в информационной войне предшествует поражению в войнемнение

05:55

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 12 секунд найти собаку

05:14

Горькие огурцы - не приговор: как вырастить вкусные плоды и что делать, если они горчатВидео

04:37

Самолеты ВСУ можно защитить от ударов РФ по аэродромам: что для этого нужно

04:00

"На ее могиле напишем": пропагандистка Поплавская набросилась на Аллу Пугачеву

03:20

"Когда они прозреют": Зибров рассказал, как мощно поругался с родственниками в РФ

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки і хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения подругеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сына
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять