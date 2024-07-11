Почему нельзя говорить "натовп людей": о какой ошибке мало кто догадывается

Такое выражение использовать не стоит - часто в нем делают одну очень большую ошибку.

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Почему нельзя говорить "натовп людей"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Нередко можно услышать от других словосочетание "натовп людей", когда речь идет о большом скоплении людей в определенном месте. Но на самом деле так говорить не стоит - в этом выражении есть одна большая ошибка.

Какая именно ошибка в этом словосочетании, рассказала автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

"Лучший способ спрятаться от "натовпу" - спрятаться в "натовпі". "В натовпі людей" - мог бы кто-то добавить. Но не стоит этого делать, потому что "натовп" - это и есть скопление людей. Поэтому не "натовп людей", а просто "натовп". Вот так правильно", - подчеркнула она. видео дня

В толковом словаре украинского языка дается такое определение слова "натовп": "большое неорганизованное скопление людей; столпотворение".

Смотрите видео с объяснением, почему нельзя говорить "натовп людей":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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