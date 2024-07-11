Почему нельзя говорить "натовп людей": о какой ошибке мало кто догадывается

Нередко можно услышать от других словосочетание "натовп людей", когда речь идет о большом скоплении людей в определенном месте. Но на самом деле так говорить не стоит - в этом выражении есть одна большая ошибка.
Какая именно ошибка в этом словосочетании, рассказала автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.
"Лучший способ спрятаться от "натовпу" - спрятаться в "натовпі". "В натовпі людей" - мог бы кто-то добавить. Но не стоит этого делать, потому что "натовп" - это и есть скопление людей. Поэтому не "натовп людей", а просто "натовп". Вот так правильно", - подчеркнула она.видео дня
В толковом словаре украинского языка дается такое определение слова "натовп": "большое неорганизованное скопление людей; столпотворение".
Смотрите видео с объяснением, почему нельзя говорить "натовп людей":
@sametak1064 Почему не стоит употреблять конструкцию "толпа людей"? #правильноукраїнською#мова#українськийконтент#якправильно#освіта#навчання#українськийтікток#українськамова♬ оригинальный звук - Правильно українською
Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
Ранее Ольга Багний рассказала, что означает "сльота". Часто в этом слове делают одну распространенную ошибку.
Также ранее Ольга Багний рассказала, можно ли говорить "круглодобово" и какой ошибки надо избегать. Вместо слова "круглодобово, которое на самом деле является калькой с русского, в украинском языке нужно употреблять другое слово.
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