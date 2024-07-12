Что такое "сластьон": мало кто знает истинное значение слова

В украинском языке нет слова "сластьона" - его используют в русском языке для объяснения человека, который очень любит сладкое. Но у нас есть слово "сластьон".

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Что такое "сластьон"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Иногда можно услышать, как для обозначения человека, который очень любит сладкое, употребляют слово "сластьона". Но на самом деле в украинском языке не стоит употреблять это слово, ведь оно российское.

В то же время в украинском языке есть слово "сластьон". Что именно означает это слово, объяснила автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

"В украинском языке нет слова "сластьона". Это российское слово, и это человек, который любит сладкое. Но в украинском языке есть слово "сластьон" - это мужской род. "Сластьон" - это пампушка из пшеничной муки, жареная в масле, посыпанная сахаром или политая медом", - отметила Багний.

видео дня

Также она рассказала, что есть еще слово "сластьонниця". Сейчас его уже вряд ли можно услышать, но когда-то так называли женщину, которая печет и продает сластена.

Смотрите видео с объяснением, что такое "сластьон":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, почему нельзя говорить "натовп людей". Такое выражение использовать не стоит - часто в нем делают одну очень большую ошибку.

Также ранее Ольга Багний рассказала, что означает "сльота". Часто в этом слове делают одну распространенную ошибку.

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