С дождем повезет не всем регионам: какой будет погода в Украине на следующей неделе

Со следующей недели в части Украины все еще будет царить жара, а некоторые области наконец-то "обольет" дождем.

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Аномальная жара ушла из Украины, однако дожди накроют лишь некоторые области / Фото: flickr

С понедельника, 22 июля, погода в Украине превратится из аномальной в традиционно летнюю. Хотя местами температура воздуха все еще будет подниматься до +35 градусов, но "уже без фанатизма", как в предыдущие недели.

Об этом в Telegram рассказала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, максимальная температура воздуха составит +25+29 градусов, временами до +30. В южных и юго-восточных регионах температура будет расти до +30+34 градусов.

Хотя отметки на градусниках несколько снизятся, но на обильные осадки на следующей неделе надеяться не стоит. В ночь с 20 на 21 июля может прогреметь дождь разве что на юго-западе - местами в Одесской, Винницкой и Черновицкой областях. В других регионах же могут промелькнуть разве что локальные дожди.

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Прогноз погоды на 22 июля / meteoprog

Что касается погоды в столице, ночью и утром 21 июля есть вероятность грозового дождя, однако с обеда осадков не предвидится. Температура воздуха в Киеве при этом ожидается +26+28 градусов.

Прогноз погоды в Киеве на 22 июля / meteoprog

Диденко говорит, что в течение следующей недели особых изменений в погоде не прогнозируется. Только в четверг, 25 июля, возможно кратковременное ощутимое похолодание в северных областях.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине - последние новости

Накануне стало известно, что погода в Украине в ближайшие дни станет комфортнее - на выходных жара отступит везде, кроме южных и восточных регионов. Дожди вероятны преимущественно в западных областях.

Ранее синоптик предупредила, что в Украину идет холодный атмосферный фронт. И уже с 19 июля температура воздуха снизится даже на юге, востоке и в центре.

Напомним, в Украине из года в год периодов с теплой погодой, с волнами тепла становится все больше, а периодов с холодной погодой становится все меньше. Такая зависимость есть по всему миру.

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