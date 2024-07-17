Украину накроет мощный шторм: будут лить грозовые дожди, град и шквалы

Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

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Прогноз погоды в Украине на 18 июля / фото: pixabay

Погода в Украине 18 июля будет очень штормовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В этот день на территории западных, северных и центральных областей будут грозы, ливни, град и шквалы 15-20 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 18 июля над Украиной начнет снижаться температура воздуха над Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Черниговской областями. Температура воздуха опустится до 32 градусов тепла. На юге ослабление жары будет ощутимо лишь с 19 июля.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 18 июля / фото: ventusky

Погода 18 июля

В Украине 18 июля будет переменная облачность. Синоптики прогнозируют дожди с грозами, град и шквалы во многих областях Украины. В целом ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

"Температура в южной части, восточных, большинстве центральных областей ночью 21-26°, днем сильная жара 35-39°, местами чрезвычайная жара 40-42°; на остальной территории ночью 18-23°, днем 27-32°, в западных областях 23-28°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +43

По данным meteoprog, 18 июля в Украине будет жаркая погода, но местами штормовая. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до +28...+43 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +18...+29 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 18 июля / фото: meteoprog

Погода 18 июля в Киеве

В Киеве 18 июля будет тепло. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Также могут быть град и шквалы. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

"Температура по области ночью 18-23°, днем 27-32°; в Киеве ночью 21-23°, днем около 30°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 18 июля / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее синоптик назвала дату, когда в Украине ослабнет жара. В части областей ударит +42 градуса, при этом дожди могут быть лишь в одной из областей. Стало известно, когда такая сильная жара наконец отступит.

Напомним, ранее сообщалось, что жара будет зашкаливать и бить рекорды - стало известно, в каких областях целую неделю будет +40. Метеоролог рассказал, какой будет погода в течение недели, с 8 по 14 июля.

Также ранее сообщалось, что в Украине "врежет" почти 6-балльный шторм - нашу страну накрывает новая магнитная буря. Этот геомагнитный шторм будет достаточно сильным и затянется на целую неделю.

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