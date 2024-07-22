Украину накроет адская жара и грозы: какой будет погода в ближайшие дни

Контрасты температур и осадков ожидаются в областях Украины 23-24 июля, предупредил Укргидрометцентр.

https://glavred.info/synoptic/ukrainu-nakroet-adskaya-zhara-i-grozy-kakoy-budet-pogoda-v-blizhayshie-dni-10582613.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 23 и 24 июля / Фото: pixabay.com

Жаркая погода сохранится в Украине в ближайшие дни. В то же время в некоторых областях страны пройдут кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Во вторник, 23 июля, в Сумской области и на востоке Украины ожидаются дожди с грозами. В Житомирской и западных областях также возможны осадки днем. На остальной территории страны осадков не предвидится.

По данным Укргидрометцентра, ветер преимущественно северный, скорость 3-8 м/с. Температура ночью будет колебаться от 15 до 19°C, а днем от 24 до 34°C. В южных областях Украины ночью прогнозируется от 19 до 24°C, днем от 29 до 34°C.

видео дня

В Киеве 23 июля осадков не ожидается. Ветер северный, скоростью 3-8 м/с. Температура ночью составит 17-19°C, днем - 27-29°C.

Погода в Украине 23 июля / Фото: скриншот карты Укргидрометцентра

Погода в Украине 24 июля

В среду, 24 июля, в западных областях Украины прогнозируются дожди с грозами. В Житомирской и Винницкой областях - кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы скоростью 15-20 м/с.

Также возможны кратковременные дожди и грозы в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях. На остальной территории страны осадков не прогнозируется.

Ветер переменных направлений, скоростью 3-8 м/с. Температура ночью составит 15-20°C, на юге Украины до 23°C. Днем температура будет варьироваться от 24 до 29°C, а в южных и центральных областях до 32°C.

В Киеве 24 июля ожидается сухая погода. Ветер переменных направлений, скорость 3-8 м/с. Температура ночью - 17-19°C, днем - 26-28°C.

Погода в Украине 24 июля / Фото: скриншот карты Укргирометцентра

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, с начала июля температура воздуха неуклонно растет, местами на востоке и юге она превысила +40 °С. Под прямыми солнечными лучами фактическая температура может достигать +60 °С. Синоптик Игорь Кибальчич отметил, что из-за интенсивного потепления климата такие периоды жары будут становиться более частыми.

В Украине продолжают фиксировать рекордно высокие температуры, эта тенденция может усиливаться. Как сообщила пресс-секретарь Укргидрометцентра Наталья Птуха, в ближайшие 10 дней жара немного ослабнет, но температура останется выше климатических норм для лета. Ожидается, что после 18-19 июля новый антициклон уменьшит экстремальные температуры, однако существенных изменений не прогнозируется.

Как сообщал Главред, жара отступает в Украине отступает. Часть областей накроют грозы и дожди. Синоптик Наталка Диденко рассказала о том, где ждать непогоды.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред