Что означает "людина вершкового зросту": лишь единицы знают правильный ответ

Такая фраза на самом деле не имеет никакого отношения к "вершкам" или "вершковому маслу".

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Что означает "людина вершкового зросту"/ коллаж: Главред, фото: скрин, depositphotos.com/ua

Когда речь идет о росте человека, о некоторых можно сказать, что он/она "вершкового зросту". Но такая характеристика не имеет никакого отношения к "вершкам" - на самом деле речь идет о древней мере длины.

Автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, что означает "людина вершкового зросту".

"Недавно я узнала о существовании рыбы-наполеона. Ирония в том, что эта рыба больше, чем был Наполеон Бонапарт. А Наполеон, как известно, был "вершкового зросту". Ни "вершки", ни "вершкове масло" здесь ни при чем - речь идет о "вершок". "Вершок" - это когда-то в древности была такая мера длины. Один "вершок" равен 4,4 см", - рассказала Багний.

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Она отметила, что о невысоком человеке говорили "людина вершкового зросту".

"Или еще такой вариант - и вы его точно слышали - "від горшка два вершка", - добавила Багний.

Смотрите видео с объяснением, что означает "людина вершкового зросту":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, что означает слово "літепло". Это слово может применяться в двух значениях.

Также ранее Ольга Багний рассказала, почему нельзя говорить "не приймай близько до серця". Также нельзя говорить "приймати участь" и "приймати закон". Вместо "приймати" в этих выражениях следует употреблять другое слово.

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