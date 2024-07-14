"Не приймай близько до серця" - почему так говорить нельзя: мало кто знает, как правильно

Также нельзя говорить "приймати участь" и "приймати закон". Вместо "приймати" в этих выражениях следует употреблять другое слово.

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Почему нельзя говорить "не приймай близько до серця"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Часто при использовании слова "приймати" в различных словосочетаниях встречаются ошибки. Например, нередко можно услышать словосочетание "приймати участь", хотя так говорить неправильно - в этом случае вместо "приймати" нужно использовать слово "брати" ("брати участь").

Но это не единственное выражение, где это слово может применяться неправильно. Автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, в каких еще фразах стоит избегать слова "приймати".

"Приймати участь".. Наверное все уже знают, что так говорить неправильно. На всякий случай напомню, что надо "брати участь". Но со словом "приймати" есть и другие выражения, и на них тоже стоит обратить внимание", - отметила она. видео дня

Багний в качестве примера привела фразу "приймати закон", которую на самом деле стоит говорить так - "ухвалювати закон".

"А вместо "не приймай близько до серця" скажите "не бери близько до серця". Вот так правильно" - добавила она.

Смотрите видео с объяснением, почему нельзя говорить "не приймай близько до серця":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, что такое "сластьон". В украинском языке нет слова "сластьона" - его используют в русском языке для объяснения человека, который очень любит сладкое. Но у нас есть слово "сластьон".

Также ранее Ольга Багний рассказала, почему нельзя говорить "натовп людей". Такое выражение использовать не стоит - часто в нем делают одну очень большую ошибку.

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