"Не приймай близько до серця" - почему так говорить нельзя: мало кто знает, как правильно

Часто при использовании слова "приймати" в различных словосочетаниях встречаются ошибки. Например, нередко можно услышать словосочетание "приймати участь", хотя так говорить неправильно - в этом случае вместо "приймати" нужно использовать слово "брати" ("брати участь").
Но это не единственное выражение, где это слово может применяться неправильно. Автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, в каких еще фразах стоит избегать слова "приймати".
"Приймати участь".. Наверное все уже знают, что так говорить неправильно. На всякий случай напомню, что надо "брати участь". Но со словом "приймати" есть и другие выражения, и на них тоже стоит обратить внимание", - отметила она.видео дня
Багний в качестве примера привела фразу "приймати закон", которую на самом деле стоит говорить так - "ухвалювати закон".
"А вместо "не приймай близько до серця" скажите "не бери близько до серця". Вот так правильно" - добавила она.
Смотрите видео с объяснением, почему нельзя говорить "не приймай близько до серця":
Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
Ранее Ольга Багний рассказала, что такое "сластьон". В украинском языке нет слова "сластьона" - его используют в русском языке для объяснения человека, который очень любит сладкое. Но у нас есть слово "сластьон".
Также ранее Ольга Багний рассказала, почему нельзя говорить "натовп людей". Такое выражение использовать не стоит - часто в нем делают одну очень большую ошибку.
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