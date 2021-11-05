В Украине зафиксировали редкое полярное сияние: фото ночного неба

На Волыни заметили полярное сияние / Reuters

В Украине впервые с 2015 года зафиксировали полярное сияние. Необычное метеорологическое явление заметил и сфотографировал метеоаматор Андрей Гаврилюк.

Хотя слабое, но все же полярное сияние, в ночь на 4 ноября мужчина заметил в городе Киверцы Волынской области. Метеоаматор и фотограф добавил, что в течение 10 – 15 минут это выглядело как красное свечение в северной части неба, потом его накрыла слоистая облачность и туман.

Полярное или северное сияние – это свечение верхних слоев атмосфер планет, обладающих магнитосферой, вследствие их взаимодействия заряженными частицами солнечного ветра. В ночь с 3 на 4 ноября на Земле наблюдалась мощная геомагнитная буря, а накануне на солнце произошли два интенсивных выброса плазмы в верхних слоях солнечной короны. Эти выбросы и называются солнечным ветром.

По информации обсерватории в Кируне, Индекс Q в ночь на 4 ноября достиг 8. Поэтому слабое свечение розового цвета было заметно на северо-западе Украины. Однако его можно было наблюдать в отсутствие тумана и вдали от больших городов.

В Украине заметили северное сияние / Фото Андрея Гаврилюка

Напомним, ранее в Канаде зафиксировали невероятно красивое полярное сияние: небо над провинцией Альберта сменило цвет на ярко-зеленый. Кроме Канады, огни полярного сияния увидели в Соединенных Штатах и Великобритании

Как сообщалось, астронавт Европейского космического агентства Томас Песке сделал один из самых качественных снимков полярного сияния с борта Международной космической станции. На снимке видно ярко-зеленый ореол над окутанной облаками планете, вверху вспышки сияния приобретают красный оттенок.