Холодный огонь на Хэллоуин: мощная вспышка на Солнце открыла для США и Европы северное сияние

Северное сияние / Reuters

Сильная геомагнитная буря произошла в результате крупной вспышки на Солнце, которая достигла Земли на Хэллоуин.

Это стало причиной усиления эффекта северного сияния, которое будет видно в США и Европе, сообщает CNN.

При этом вспышка также вызвала отключение высокочастотного радио в некоторых частях Южной Америки.

Вспышка на Солнце: где можно увидеть северное сияние

По прогнозу Аляскинского Университета в Фэрбенксе северное сияние при хорошей погоде можно увидеть от Портленда, что в штате Орегон и до Нью-Йорка, , пишет Associated Press.

Космическое явление также может быть видно в Карсон-Сити, что в штате Невада, Оклахома-Сити и Роли, что в штате Северная Каролина. В Европе при хороших погодных условиях, северное сияние может быть видно в Норвегии, Швеции, Финляндии, на юге Шотландии и в РФ.

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Отмечается, что вспышка происходит от солнечного пятна под названием AR2887, которое сейчас расположено в центре Солнца и обращено к Земле. Солнечное пятно ранее повлекло две умеренные солнечные вспышки класса M.

Что такое солнечные вспышки

Солнечные вспышки – это мощные выбросы солнечной радиации, которые отправляют заряженные частицы от звезды наружу. Вспышки классифицируются по буквенной системе: штормы класса C относительно слабые, класса M – более умеренные, а вспышки класса X – самые сильные.

Как объяснили в заявлении представители NASA, класс X обозначает самые интенсивные вспышки. Когда они нацелены прямо на Землю, то могут мешать радио- и спутниковой связи и изменять полярные сияния планеты.

Они также могут сопровождаться массивным извержением солнечных частиц, называемым выбросом корональной массы. Такие извержения выбрасывают заряженные частицы от Солнца со скоростью 1,6 млн км/ч или больше, и, как правило, достигают Земли через несколько дней.

Напомним, ранее сообщалось о том, что астрономы-любители помогли профессиональным астрономам открыть ранее неизвестный науке вид полярных сияний.