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Ночное небо озарилось разноцветными вспышками: украинцев поразило яркое северное сияние

Алексей Тесля
24 апреля 2023, 10:42 обновлено 24 апреля, 10:46
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Необычные разноцветные вспышки на сумеречном небе зафиксировали во многих регионах.
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В Украине наблюдали северное сияние / Facebook/Xysmila Smila

В небе над Украиной в ночь на понедельник, 24 апреля, во многих регионах наблюдали необычное природное явление.

В небе появлялось свечение, внешне напоминающее северное сияние. Очевидцы выкладывали фото феномена в Сеть.

Кроме того, необычные разноцветные вспышки на сумеречном небе также появлялись и в отдельных регионах Беларуси.

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Где появилось необычное "северное сияние":

  • В Киевской области (о розовом цвете неба и ярких вспышках сообщали Броваров, Бородянки и окрестностей);
  • В некоторых районах Черниговской и Черкасской областей;
  • В Ровенской и Волынской областях (на севере регионов они были короткими и продолжались всего несколько минут);
  • Во Львовской области цветные вспышки в небе наблюдались всего несколько минут;
  • В Беларуси необычное природное явление наблюдали над Молодечно, Слуцком, Быховым, Витебском.

  • Северное сияние
    Северное сияние Facebook/place.kyiv
  • Северное сияние
    Северное сияние Facebook/place.kyiv
  • Северное сияние
    Северное сияние Facebook/vova.chupahin.1
  • Северное сияние
    Северное сияние Facebook/love.chernihiv
  • Северное сияние
    Северное сияние Facebook/Xysmila Smila
  • Северное сияние
    Северное сияние Facebook/VarashCity
  • Северное сияние
    Северное сияние Facebook/Boris Sozanskij
  • Северное сияние
    Северное сияние Facebook/chedetka
  • Северное сияние
    Северное сияние @motolkohelp

Что такое Северное сияние

Природное явление возникает в результате попадания в атмосферу Земли заряженных частиц солнечного ветра на высотах от 100 до 400 км, что приводит к ионизации азота, водорода и кислорода и они начинают излучать свет.

При этом кислород излучает зеленое сияние на длине волны 557,7 нм (нанометров) и красное на 636,4 нм, азот – зеленое сияние на 522,8 нм.

Ранее жители Киева увидели вспышки в небе, после чего услышали взрыв. В столице и Киевской области через несколько минут после этого объявили воздушную тревогу.

Глава КМВА Сергей Попко заявил, что яркое свечение воздушного объекта, по предварительной информации, было результатом падения космического спутника NASA на Землю. При этом он объяснил, что воздушную тревогу объявили для того, чтобы избежать жертв в результате падения обломков спутника. В Воздушных силах ВСУ также отметили, что, по предварительной информации, вспышки над Киевом связаны с падением спутника или метеорита и добавили, что это уточняется.

Однако позже в NASA заявили, что вспышки в Киеве не связаны с падением их спутника, ведь на тот момент он всё еще находился на орбите.

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