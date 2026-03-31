Придётся покупать новую: какую посуду нельзя мыть в горячей воде

Вы узнаете:
- Что нельзя мыть в горячей воде
- В какой воде лучше мыть посуду
Многие люди верят, что горячая вода во время мытья посуды – лучший способ избавиться от грязи. Однако некоторые кухонные предметы могут испортиться или повредиться из-за высоких температур.
Главред решил разобраться, какую посуду не стоит мыть в горячей воде.
Что нельзя мыть в горячей воде
Эксперты издания Real Simple рассказывают, что существуют четыре кухонных предмета, которые никогда не следует мыть горячей водой. Они не выдерживают высоких температур и быстро становятся непригодными для использования. В этот список входят:
- Пластиковые контейнеры. Тонкий пластик не выдерживает высокой температуры. Для их очистки лучше использовать теплую воду и средство для мытья посуды, содержащее обезжириватель.
- Холодная стеклянная посуда. Резкое изменение температуры вызывает тепловой шок, из-за которого может треснуть стекло. Всегда давайте стаканам нагреться до комнатной температуры, прежде чем мыть их в теплой мыльной воде.
- Деревянные разделочные доски и посуда. Эти предметы являются пористыми, и горячая вода может привести к их набуханию, деформации или растрескиванию. Деревянные изделия также нельзя оставлять замачиваться в воде любой температуры — их следует быстро очистить и немедленно высушить.
- Термокружки и стаканы. Их очищение горячей водой может привести к повреждению термоуплотнения. Если стакан или бокал пластиковые, горячая вода также может привести к растрескиванию и выцветанию. Лучший способ ухаживать за этим типом посуды — мыть его вручную в теплой мыльной воде.
Как помыть посуду без моющего средства
В эфире "Сніданок з 1+1" рассказали, что помыть любую посуду можно и без специальных моющих средств. Так, убрать грязь, нагар и жирные пятна можно с помощью обычной соды. Все что нужно сделать – нанести небольшое количество соды на влажную губку и хорошо протереть загрязненные участки.
Как мыть посуду из разных материалов – видео:
Читайте также:
- Как очистить жалюзи от пыли не снимая: неожиданно действенный лайфхак
- Простой способ удалить накипь за считанные минуты: что насыпать в чайник
- Полстакана этого раствора и унитаз засияет, как в отеле: что в него следует залить
Об источнике: Real Simple
Real Simple — американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.
