Придётся покупать новую: какую посуду нельзя мыть в горячей воде

Мария Николишин
31 марта 2026, 16:52
Горячая вода – это не всегда хороший способ отмыть грязную посуду.
Какую посуду нельзя мыть в горячей воде / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Что нельзя мыть в горячей воде
  • В какой воде лучше мыть посуду

Многие люди верят, что горячая вода во время мытья посуды – лучший способ избавиться от грязи. Однако некоторые кухонные предметы могут испортиться или повредиться из-за высоких температур.

Главред решил разобраться, какую посуду не стоит мыть в горячей воде.

Что нельзя мыть в горячей воде

Эксперты издания Real Simple рассказывают, что существуют четыре кухонных предмета, которые никогда не следует мыть горячей водой. Они не выдерживают высоких температур и быстро становятся непригодными для использования. В этот список входят:

  • Пластиковые контейнеры. Тонкий пластик не выдерживает высокой температуры. Для их очистки лучше использовать теплую воду и средство для мытья посуды, содержащее обезжириватель.
  • Холодная стеклянная посуда. Резкое изменение температуры вызывает тепловой шок, из-за которого может треснуть стекло. Всегда давайте стаканам нагреться до комнатной температуры, прежде чем мыть их в теплой мыльной воде.
  • Деревянные разделочные доски и посуда. Эти предметы являются пористыми, и горячая вода может привести к их набуханию, деформации или растрескиванию. Деревянные изделия также нельзя оставлять замачиваться в воде любой температуры — их следует быстро очистить и немедленно высушить.
  • Термокружки и стаканы. Их очищение горячей водой может привести к повреждению термоуплотнения. Если стакан или бокал пластиковые, горячая вода также может привести к растрескиванию и выцветанию. Лучший способ ухаживать за этим типом посуды — мыть его вручную в теплой мыльной воде.
Как помыть посуду без моющего средства

В эфире "Сніданок з 1+1" рассказали, что помыть любую посуду можно и без специальных моющих средств. Так, убрать грязь, нагар и жирные пятна можно с помощью обычной соды. Все что нужно сделать – нанести небольшое количество соды на влажную губку и хорошо протереть загрязненные участки.

Об источнике: Real Simple

Real Simple — американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

