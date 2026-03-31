Полстакана этого раствора и унитаз засияет, как в отеле: что в него нужно залить

Дарья Пшеничник
31 марта 2026, 13:13
Хотя магазинные моющие средства привлекают своей эффективностью, всё больше людей предпочитают домашние методы.
Как отмыть унитаз без химии / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Регулярная уборка туалета — это не только вопрос опрятного вида ванной комнаты. От этого напрямую зависит гигиена и здоровье всей семьи. Несмотря на то, что полки магазинов завалены "суперэффективными" средствами, все больше людей возвращаются к проверенным домашним методам.

Они дешевле, безопаснее и часто работают не хуже промышленной химии. Об этом пишет сайт WP.pl.

Как справиться со стойким налетом

Одним из самых простых способов освежить унитаз является обычная перекись водорода. Достаточно влить примерно полстакана в чашу, оставить на полчаса и смыть. Такая процедура уничтожает бактерии и помогает справиться с легкими загрязнениями.

Еще один популярный вариант — сочетание уксуса и лимонной цедры. Эти ингредиенты работают в тандеме: уксус растворяет известковый налет, а лимон усиливает очищающий эффект и придает приятный запах.

Домашний "очиститель" из кухонных продуктов

Чтобы приготовить натуральное средство, достаточно залить лимонную цедру уксусом и оставить настаиваться на несколько часов или даже на ночь. Утром полученную жидкость можно использовать для чистки унитаза — она хорошо справляется с отложениями и дезинфицирует поверхность.

Важно: уксус нельзя смешивать с препаратами, содержащими хлор. Такая комбинация может образовывать опасные пары.

Неожиданный помощник: популярный газированный напиток

Кока-кола — не только напиток, но и эффективное средство против известкового налета. Фосфорная кислота в ее составе растворяет отложения, поэтому достаточно вылить напиток в чашу, оставить примерно на час, а затем почистить щеткой.

Если же загрязнения более серьезные, поможет туалетная бумага, смоченная в уксусе. Ее нужно приложить к проблемным участкам и оставить на ночь. Если бумага не держится, лучше перейти на густую пасту — она дольше остается на поверхности и эффективнее размягчает стойкие отложения.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: WP.pl

WP.pl (Wirtualna Polska) — один из крупнейших польских интернет-порталов, публикующий новости, аналитику и информационные материалы о событиях в Польше и мире. Портал работает с 1995 года и входит в медиагруппу Wirtualna Polska Holding. Сайт был создан польскими интернет-энтузиастами как каталог веб-страниц, который впоследствии превратился в крупный медийный портал с новостными, экономическими, технологическими и развлекательными разделами.

WP.pl является одним из самых популярных польских онлайн-ресурсов и ежемесячно охватывает миллионы пользователей. Портал публикует материалы собственной редакции, а также информацию из других источников и агентств.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак унитаз
"Победа невозможна, просто никак": политик рассказал, когда Путин остановит войну

"Победа невозможна, просто никак": политик рассказал, когда Путин остановит войну

13:47Война
"Прекрасный принц Апрель": День смеха стартует с тепла и дождей

"Прекрасный принц Апрель": День смеха стартует с тепла и дождей

12:29Синоптик
Мобилизация по-новому: что изменится с 1 апреля и будут ли повестки в "Резерв+"

Мобилизация по-новому: что изменится с 1 апреля и будут ли повестки в "Резерв+"

11:47Война
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар и евро внезапно обвалились: курс валют на 31 марта

Доллар и евро внезапно обвалились: курс валют на 31 марта

Весной под каждый куст: чем подкормить клубнику для сладких и больших ягод

Весной под каждый куст: чем подкормить клубнику для сладких и больших ягод

Дымоход быстро очистится от сажи и налета: что следует бросить в топку

Дымоход быстро очистится от сажи и налета: что следует бросить в топку

Рабочие копали землю и нашли 1300-летнюю сокровищницу с золотом — первые подробности

Рабочие копали землю и нашли 1300-летнюю сокровищницу с золотом — первые подробности

Циклон несет дожди и мокрый снег: когда на Львовщине резко похолодает

Циклон несет дожди и мокрый снег: когда на Львовщине резко похолодает

Последние новости

14:44

Похолодание с мокрым снегом накроет Львовщину: когда погода резко ухудшится

14:19

Девушка думала, что видит реку, но правда оказалась гораздо масштабнееВидео

14:03

Запутанный тест ПДД с регулировщиком: какие автомобили могут продолжать движениеВидео

13:47

"Победа невозможна, просто никак": политик рассказал, когда Путин остановит войнуВидео

13:44

Вернется в Украину после смерти: тяжелая болезнь унесла народного артистаВидео

Военная победа Путина над Украиной невозможна, 2026-й может стать точкой перелома для России – МиловВоенная победа Путина над Украиной невозможна, 2026-й может стать точкой перелома для России – Милов
13:31

Съемки нового сериала "Лара Крофт" остановили: какая причина

13:13

Полстакана этого раствора и унитаз засияет, как в отеле: что в него нужно залить

12:51

Гороскоп Таро на завтра 1 апреля: Девам - отпустить прошлое, Рыбам - получать

12:36

Что-то не так: неузнаваемая Анджелина Джоли появилась на красной дорожкеВидео

Реклама
12:33

Простой способ удаляет накипь за считанные минуты: что засыпать в чайникВидео

12:30

Гороскоп на завтра, 1 апреля: Близнецам - награда, Весам - ссора

12:29

"Прекрасный принц Апрель": День смеха стартует с тепла и дождей

12:27

Китайский гороскоп на завтра, 1 апреля: Козлам - удовольствия, Свиньям - карьера

12:21

Настя Ткаченко призналась, что произошло с ее весом после операции

12:17

Нечто странное напугало космонавта во время полета: ученые в тупике

12:08

Вера Брежнева поделилась редким фото старшей дочери

11:47

Мобилизация по-новому: что изменится с 1 апреля и будут ли повестки в "Резерв+"

11:37

Сийярто сливал РФ закрытую информацию ЕС: в СМИ появилась запись разговора с Лавровым

11:26

Мобилизованный победитель "Холостячки" с Огневич впервые показал возлюбленную

11:23

Трамп видит лишь один способ завершения войны в Украине - что предлагает

Реклама
11:22

Почему 1 апреля нельзя убивать пауков в доме: какой церковный праздник

11:19

Давний выбор покойного отца сделал сына миллионером: семейная тайна

11:11

Украинка покорила пением с cобачьим бек-вокалом: уморительное видеоВидео

10:54

Как сказать по-украински "скворечник": правильный вариант знают далеко не все

10:24

Только три китайских знака зодиака вскоре получат приятный сюрприз - кто они

10:08

Бросила мужа из-за Ирины Билык: Цибульская сделала неожиданное признание

09:59

Союзники призвали Киев сдержать атаки на российскую нефть: в чем причина

09:37

В РФ придумали новый способ истощить ПВО Украины: "Флеш" раскрыл тактику врагаФото

09:22

Михалков рассказал о пользе Путина и тюрьмы для карьеры Ефремова

09:15

Судьба разворачивается: у трех знаков зодиака закончится тяжелый период

08:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 31 марта (обновляется)

08:25

Власти РФ заявили об очередной атаке дронов на Ленинградскую область: детали

08:23

Войска РФ оккупировали два села и продвинулись на ключевых участках фронта

08:10

"Кухонная революция" и будущее режима Путина: Денисенко рассказал о нестабильности в РФмнение

08:09

Карта Deep State онлайн за 31 марта: что происходит на фронте (обновляется)

07:25

"Только один способ": Зеленский сказал, как Трамп хочет завершить войну в Украине

06:35

Трамп готов закончить войну в Иране без открытия Ормузского пролива – WSJ

06:35

"Знают все": историк назвал самую опасную школьную пословицу для украинцевВидео

05:56

"Она меня чувствует": Дантес рассказал про отношения с известной певицей

04:41

Технический провал СССР: почему советские зрители ждали цветного ТВ почти 20 лет

Реклама
04:14

Как сказать по-украински "с бухты-барахты" - выражения, о которых мало кто знаетВидео

03:51

Покупать больше не нужно: как вырастить зеленый лук в стакане за несколько дней

03:20

Иглесиас показал танцы с 4-месячным сыном от Курниковой

02:55

Пугающий сценарий катастрофы: что будет с Землей, если Солнце внезапно погаснет

02:46

81-летний отец Меган Маркл завел роман с 46-летней медсестрой - детали

02:03

Смерть принца Филиппа: биограф назвал болезнь, от которой умер муж Елизаветы II

01:47

Как получить клубнику на неделю быстрее: забытый метод без капли химииВидео

01:08

РФ атаковала Полтаву "шахедами": повреждена многоэтажка, есть пострадавшие

01:00

Бабушкино чудо: как сейчас выглядит 14-летняя внучка Пугачевой

00:13

Как очистить жалюзи от пыли не снимая: неожиданно действенный лайфхак

