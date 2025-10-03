Когда в октябре нужно переводить стрелки часов: появилось актуальное уточнение

Украина остается среди примерно 70 стран мира, где два раза в год происходит перевод часов.

Перевод часов состоится в ночь с 25 на 26 октября / колаж: Главред, фото: pexels.com

В 2025 году Украина вновь переходит на зимнее время, согласно постановлению Кабинета Министров №509 от 13 мая 1996 года. "Главред" рассказывает, в какой день и куда нужно переводить стрелки часов.

Перевод часов состоится в ночь с последней субботы октября на воскресенье, то есть с 25 на 26 октября. Для этого в 4.00 стрелки часов необходимо перевести на один час назад. На современных гаджетах это происходит автоматически.

В июле 2024 года Верховная Рада поддержала во втором чтении закон, предусматривающий отмену перевода часов на летнее время. 21 августа закон направили на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Автором проекта закона стал нынешний спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. Он подал его в 2020 году, когда был вице-спикером. Тогда документ приняли в первом чтении, голосование было в начале марта 2021 года – за несколько недель до перехода на летнее время, но в целом закон не проголосовали и вернули на доработку и повторное второе чтение. Стефанчук вернулся к идее отменить перевод и остаться жить по зимнему, по его словам, естественному для Украины времени, после того как стал новым председателем Рады.

24 сентября 2024 года СМИ сообщили, что Зеленский не собирается подписывать закон.

К слову, Украина остается среди примерно 70 стран мира, где два раза в год происходит перевод часов. В то же время в более 120 государствах такой практики не придерживаются. Чаще всего это объясняется географическим расположением - в частности, страны вблизи экватора не имеют существенных сезонных колебаний светового дня.

В Европе нет единого мнения относительно перевода часов на летнее и зимнее время. Так, в 2024 году группа евродепутатов обратилась к Урсуле фон дер Ляйен, чтобы выполнить требования граждан и отменить переход дважды в год.

Зачем переводят часы?

Украина, как и другие республики СССР, с 1981 года начала переводить часы, стремясь сэкономить электроэнергию и удлинить световой день.

В начале 1990-х страна пыталась отказаться от сезонной смены времени, однако уже в 1992 году перевод часов был возобновлен в соответствии с общеевропейским порядком исчисления времени.

В 1996 году украинское правительство утвердило постановление, регулирующее процесс перевода стрелок, которым жители страны пользуются и по сей день.

Хотя сезонная смена времени действительно способствует некоторой экономии электроэнергии в быту и на предприятиях, этот эффект незначителен. В то же время переход на летнее и зимнее время негативно сказывается на здоровье людей, вызывая нарушения сна, ухудшение самочувствия и снижение работоспособности из-за вынужденной перестройки биологических ритмов.

