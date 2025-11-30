Не оставляет Галкина: новые фото юмориста "спровоцировали" Лободу

Максим Галкин сейчас - юморист получил комплимент от Светланы Лободы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Кратко:

Светлана Лобода поддерживает связь с Максимом Галкиным и Аллой Пугачевой

Недавно певица "отметилась" под свежими фото комика

Российский юморист Максим Галкин поделился новой серией снимков в своем блоге в Instagram. В кадре он позировал с камешком, шутливо подбрасывая его на ладони, и демонстрируя намерение бросить его.

"Ты готов, Голиаф?" - подписал фотографии артист, явно намекая на старозаветную притчу про ловкого Давида, который пращей сразил великана Голиафа.

В комментариях к фотосессии Галкина одной из первых отметилась украинская певица Светлана Лобода. Как и Галкин с семьей, она покинула рф, где строила карьеру, после начала полномасштабной войны. За границей артистка продолжает поддерживать связь с Максимом и его близкими.

Под фото Максима Галкина Светлана Лобода оставила эмодзи огня и мордашку с глазами-сердечками.

Максим Галкин сейчас - юморист получил комплимент от Светланы Лободы / фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что после одного из своих выступлений Максим Галкин публично вступил в перепалку с поклонницей, которая решила выразить свое недовольство.

На другом концерте Максим Галкин перепел известный хит Степана Гиги и признался на украинском языке, кто помогает ему совершенствовать его навыки в соловьиной.

Читайте также:

О персоне: Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

