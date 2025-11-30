Не оставляет Галкина: новые фото юмориста "спровоцировали" Лободу

Кратко:
- Светлана Лобода поддерживает связь с Максимом Галкиным и Аллой Пугачевой
- Недавно певица "отметилась" под свежими фото комика
Российский юморист Максим Галкин поделился новой серией снимков в своем блоге в Instagram. В кадре он позировал с камешком, шутливо подбрасывая его на ладони, и демонстрируя намерение бросить его.
"Ты готов, Голиаф?" - подписал фотографии артист, явно намекая на старозаветную притчу про ловкого Давида, который пращей сразил великана Голиафа.
В комментариях к фотосессии Галкина одной из первых отметилась украинская певица Светлана Лобода. Как и Галкин с семьей, она покинула рф, где строила карьеру, после начала полномасштабной войны. За границей артистка продолжает поддерживать связь с Максимом и его близкими.
Под фото Максима Галкина Светлана Лобода оставила эмодзи огня и мордашку с глазами-сердечками.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Максим Галкин - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что после одного из своих выступлений Максим Галкин публично вступил в перепалку с поклонницей, которая решила выразить свое недовольство.
На другом концерте Максим Галкин перепел известный хит Степана Гиги и признался на украинском языке, кто помогает ему совершенствовать его навыки в соловьиной.
Читайте также:
- "Придется": известна судьба детей Галкина и Пугачевой
- Принял решение: Максим Галкин оставляет семью
- Максим Галкин покинул Кипр - где сейчас находится шоумен
О персоне: Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред