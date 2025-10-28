Укр
Пугачева и Галкин выбрали новую страну - куда они переезжают

Элина Чигис
28 октября 2025, 10:00
289
Пугачева и Галкин могут сменить место жительства.
Максим Галкин, Алла Пугачева
Максим Галкин и Алла Пугачева отважились на серьезный шаг/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Вы узнаете:

  • Пугачева и Галкин купили новый дом
  • За чьи деньги они это сделали

Российские артисты Алла Пугачева и Максим Галкин, которые публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, приобрели дом в Болгарии.

Как сообщают болгарские СМИ, супруги купили дом за немалую сумму - 500 тыс. евро.

видео дня

"Согласно данным местных СМИ, роскошная вилла строится у подножия горы Витоша. Сделка была заключена инкогнито без личного присутствия звездной пары после того, как они увидели фотографии комплекса. Новые апартаменты супруги собираются посетить в марте следующего года, когда Галкин приедет с концертом в Россию", - написали российские пропагандисты.

Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин / фото: instagram.com, Алла Пугачева

Российский общественник Вадим Манукян считает, что Примадонна, которая также имеет дачу в Болгарии, собирается переехать туда жить, ведь страна вошла в Шенгенскую зону.

"Думаю, Алла Пугачева и Максим Галкин решили там окончательно осесть. Они постоянно куда-то переезжают. Навряд ли артисты собираются возвращаться в Россию, хотя здесь у них есть дом", — сказал Манукян.

Максим Галкин
Максим Галкин / фото: instagram.com, Максим Галкин

Также он подчеркнул, что, скорее всего, дом куплен за деньги Максима Галкина, которые он заработал на гастролях.

Алла Пугачева
Алла Пугачева / инфографика: Главред

Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, в России адвокат Александр Трещев подал иск в суд против певицы Аллы Пугачевой после ее интервью проекту "Скажи Гордеевой". По информации источника, с уехавшей из России певицы требуют взыскать 1,5 миллиарда рублей (около 750 миллионов грн) за восхваление первого президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева.

А также недавно Максим Галкин показал свежее фото со своей супругой Аллой Пугачевой. На фото пара выглядела очень счастливо: Максим улыбался, а Примадонна удивила своим свежим лицом.

О персоне: Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Алла Пугачева Максим Галкин новости шоу бизнеса
