Пугачева и Галкин выбрали новую страну - куда они переезжают

Вы узнаете:
- Пугачева и Галкин купили новый дом
- За чьи деньги они это сделали
Российские артисты Алла Пугачева и Максим Галкин, которые публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, приобрели дом в Болгарии.
Как сообщают болгарские СМИ, супруги купили дом за немалую сумму - 500 тыс. евро.
"Согласно данным местных СМИ, роскошная вилла строится у подножия горы Витоша. Сделка была заключена инкогнито без личного присутствия звездной пары после того, как они увидели фотографии комплекса. Новые апартаменты супруги собираются посетить в марте следующего года, когда Галкин приедет с концертом в Россию", - написали российские пропагандисты.
Российский общественник Вадим Манукян считает, что Примадонна, которая также имеет дачу в Болгарии, собирается переехать туда жить, ведь страна вошла в Шенгенскую зону.
"Думаю, Алла Пугачева и Максим Галкин решили там окончательно осесть. Они постоянно куда-то переезжают. Навряд ли артисты собираются возвращаться в Россию, хотя здесь у них есть дом", — сказал Манукян.
Также он подчеркнул, что, скорее всего, дом куплен за деньги Максима Галкина, которые он заработал на гастролях.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Алла Пугачева - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, в России адвокат Александр Трещев подал иск в суд против певицы Аллы Пугачевой после ее интервью проекту "Скажи Гордеевой". По информации источника, с уехавшей из России певицы требуют взыскать 1,5 миллиарда рублей (около 750 миллионов грн) за восхваление первого президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева.
А также недавно Максим Галкин показал свежее фото со своей супругой Аллой Пугачевой. На фото пара выглядела очень счастливо: Максим улыбался, а Примадонна удивила своим свежим лицом.
Вас может заинтересовать:
- "Такая позорная": Наталья Сумская попала в скандал из-за сына
- "Уже и не надо": Наталья Сумская приняла окончательное решение
- Анну Кошмал и ее дочь забрала скорая помощь посреди ночи - что случилось
О персоне: Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред