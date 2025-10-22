Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Оказалась неверна Галкину": российский шоумен ждет Аллу Пугачеву в РФ

Элина Чигис
22 октября 2025, 09:04
129
Стас Барецкий предсказал будущее Аллы Пугачевой
Алла Пугачева
Стас Барецкий не забывает о Алле Пугачевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Вы узнаете:

  • Стас Барецкий ждет Аллу Пугачеву в РФ
  • Ради нее он готов поменять имя и фамилию

Российский шоумен-путинист Стас Барецкий сказал, что российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, бросит своего мужа Максима Галкина.

В комментарии пропагандистским росСМИ Барецкий даже сказал, что Пугачева вернется жить в Россию и будет с ним.

видео дня

Также он подчеркнул, что собирается взять имя и фамилию Максима Галкина, чтобы к нему не было претензий.

Алла Пугачева
Алла Пугачева / фото: instagram.com, Максим Галкин

"Мы договорились об этом с Аллой Пугачевой, чтобы мы были вместе. Она боится, что ее будут осуждать, что она якобы оказалась неверна Галкину. А тут как ее обвинят, если я тоже буду Максимом Галкиным? Подвоха не будет, она продолжит жить с Максимом Галкиным, только со мной, в великой России. Она покается, я ее уговорю. Она будет работать на ферме, тихо вести хозяйство в огородах. У меня ферма с быками и свиньями. Я ей сказал, чтобы она завязывала с шоу-бизнесом", — выдал путинист.

Алла Пугачева
Алла Пугачева / фото: instagram.com, Алла Пугачева

Что Алла Пугачева говорила о войне в Украине

Еще в начале полномасштабной войны в Украине Пугачева вместе с семьей уехала из РФ жить в Израиль. Она публично осуждает террористическую политику Кремля и даже просила признать ее иноагентом, как и Максима Галкина.

Алла Пугачева
Алла Пугачева / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, в России адвокат Александр Трещев подал иск в суд против певицы Аллы Пугачевой после ее интервью проекту "Скажи Гордеевой". По информации источника, с уехавшей из России певицы требуют взыскать 1,5 миллиарда рублей (около 750 миллионов грн) за восхваление первого президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева.

А также недавно Максим Галкин показал свежее фото со своей супругой Аллой Пугачевой. На фото пара выглядела очень счастливо: Максим улыбался, а Примадонна удивила своим свежим лицом.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Алла Пугачева Максим Галкин новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Под удар попали 10 регионов, разрушены дома, погибли дети: новые подробности атаки РФ

Под удар попали 10 регионов, разрушены дома, погибли дети: новые подробности атаки РФ

10:52Война
"Спастись было невозможно": в результате удара по Киеву погибли супруги

"Спастись было невозможно": в результате удара по Киеву погибли супруги

10:51Украина
Мирный план Трампа по Украине потерпел неудачу, и Путина это устраивает – CNN

Мирный план Трампа по Украине потерпел неудачу, и Путина это устраивает – CNN

10:44Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцы покупают килограммами: в магазинах подскочили цены на базовые продукты

Украинцы покупают килограммами: в магазинах подскочили цены на базовые продукты

Карта Deep State онлайн за 22 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 22 октября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 22 октября (обновляется)

Провернул аферу века: как одессит "развел" на астрономическую сумму Лувр

Провернул аферу века: как одессит "развел" на астрономическую сумму Лувр

Вся суть работы Гетманцева — в самопиаре и уничтожении экономики — военный

Вся суть работы Гетманцева — в самопиаре и уничтожении экономики — военный

Последние новости

10:52

Под удар попали 10 регионов, разрушены дома, погибли дети: новые подробности атаки РФ

10:51

"Спастись было невозможно": в результате удара по Киеву погибли супругиФото

10:44

Мирный план Трампа по Украине потерпел неудачу, и Путина это устраивает – CNN

10:42

Могла обойтись в целое состояние: какие штрафы платили казаки за ругань

10:41

Гороскоп Таро на 23 октября: Ракам - помогать другим, Козерогам - к вершине

Последнее предупреждение США: Огрызко – о том, что Трамп будет делать с Путиным, и финале жизни РФПоследнее предупреждение США: Огрызко – о том, что Трамп будет делать с Путиным, и финале жизни РФ
10:13

Украинская актриса рассказала, как похудела на 45 кгВидео

10:04

Россия пострадала от ударов: дроны атаковали цели в глубоком тылу врага

09:59

Из-за массированной атаки РФ: в УЗ сообщили о задержках и изменениях в движении поездов

09:55

"100-процентное повреждение мозга": Бритни Спирс раскрыла правду о своем состоянии

Реклама
09:38

"Время пришло": Зеленский назвал число жертв ночной атаки и обратился к партнерамФото

09:33

"Она все плачет, плачет": известный певец разнес Тину Кароль

09:16

Гороскоп на завтра 23 октября: Львам - трудности, Водолеям - путешествие

09:15

Иво Бобул раскрыл детали общения с кумом Кучмой - где сейчас экс-президент

09:12

РФ убила младенца и 12-летнюю девочку на Киевщине: удар пришёлся по жилому домуФото

09:04

"Оказалась неверна Галкину": российский шоумен ждет Аллу Пугачеву в РФ

09:00

Юрий Корольчук: 20 часов без света зимой - это объективная реальность

08:56

Пять знаков зодиака, которые не умеют лгать: для них правда — священна

08:50

В Украине после атаки РФ аварийно выключают свет: какие области в списке

08:38

Отключение света в Украине — графики на 22 октября (обновляется)

08:35

РФ била по газовым объектам на Полтащине: есть "прилеты" в районе МиргородаФото

Реклама
08:22

Трамп нашел слабое место Путинамнение

08:22

Карта Deep State онлайн за 22 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:11

РФ повторила свои требования относительно мира в частном сообщении США – Reuters

08:08

Поедет ли Трамп на встречу с Путиным: президент США сделал заявление

07:19

Дроны РФ ударили по Запорожью: в городе - пожары, тысячи людей без светаФото

06:46

В Киеве - взрывы, горят жилые дома, есть жертвы: последствия атаки РФ на столицуФото

06:10

Чего ждать от новой встречи Трампа и Путинамнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках шеф-повара на кухне за 19 секунд

05:00

Настоящие везунчики: четыре знака зодиака сегодня будут идти в ногу с фортуной

04:45

Когда закончится война в Украине - названы четкие сроки и условияВидео

04:36

Почему нельзя убирать в праздник 22 октября: строгие приметы в этот день

04:14

Принц Уильям готов "объявить войну" Гарри и Меган - что произошло

03:53

Свеча будет гореть долго: трюк с картошкой, который спасет во время отключений света

03:36

Витамин С на подоконнике: как вырастить апельсиновое дерево у себя домаВидео

02:43

Три знака зодиака могут вытянуть "золотой билет" до конца октября: кто в списке

01:30

Дженнифер Лопес обратилась к магии, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ

01:21

Киев под атакой баллистических ракет: в городе прогремели взрывы, работает ПВО

01:04

"Быть или не быть" саммиту Трампа и Путина: в Венгрии сделали заявление

21 октября, вторник
23:59

Storm Shadow прорвал оборону РФ: ВСУ "отминусовали" важное звено ВПК России

23:37

Криштиану Роналду зажег под хит Верки Сердючки - детали

Реклама
23:05

Это не мелочь: эксперты раскрыли, что не стоит игнорировать при замене шины

22:41

"В течение 24-72 часов": украинцев предупредили об угрозе массированного удара

22:19

"Официальное сообщение": раскрыта истинная причина смерти Андрея Diezel Яценко

22:06

Полгода накапливали технику: полковник запаса раскрыл намерения врага на фронте

21:54

Забудете о "Селедке под шубой": этот салат из свеклы покорит с первой ложки

21:31

Без тонометра: ученые раскрыли новые правила измерения артериального давленияВидео

20:53

"Игроки его слушают": кто имеет большее влияние на "Динамо", чем Шовковский

20:38

"Муж нигде не смог найти 95-й": в РФ бензиновый кризис набирает обороты

20:28

Ошибаются почти все: где хранить овощи, чтобы они оставались свежими дольше

20:21

Украинские бойцы отбили масштабный штурм РФ: где удалось "перемолоть" врага

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять