"Оказалась неверна Галкину": российский шоумен ждет Аллу Пугачеву в РФ

Стас Барецкий предсказал будущее Аллы Пугачевой

Стас Барецкий не забывает о Алле Пугачевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Вы узнаете:

Стас Барецкий ждет Аллу Пугачеву в РФ

Ради нее он готов поменять имя и фамилию

Российский шоумен-путинист Стас Барецкий сказал, что российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, бросит своего мужа Максима Галкина.

В комментарии пропагандистским росСМИ Барецкий даже сказал, что Пугачева вернется жить в Россию и будет с ним.

Также он подчеркнул, что собирается взять имя и фамилию Максима Галкина, чтобы к нему не было претензий.

Алла Пугачева / фото: instagram.com, Максим Галкин

"Мы договорились об этом с Аллой Пугачевой, чтобы мы были вместе. Она боится, что ее будут осуждать, что она якобы оказалась неверна Галкину. А тут как ее обвинят, если я тоже буду Максимом Галкиным? Подвоха не будет, она продолжит жить с Максимом Галкиным, только со мной, в великой России. Она покается, я ее уговорю. Она будет работать на ферме, тихо вести хозяйство в огородах. У меня ферма с быками и свиньями. Я ей сказал, чтобы она завязывала с шоу-бизнесом", — выдал путинист.

Алла Пугачева / фото: instagram.com, Алла Пугачева

Что Алла Пугачева говорила о войне в Украине

Еще в начале полномасштабной войны в Украине Пугачева вместе с семьей уехала из РФ жить в Израиль. Она публично осуждает террористическую политику Кремля и даже просила признать ее иноагентом, как и Максима Галкина.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, в России адвокат Александр Трещев подал иск в суд против певицы Аллы Пугачевой после ее интервью проекту "Скажи Гордеевой". По информации источника, с уехавшей из России певицы требуют взыскать 1,5 миллиарда рублей (около 750 миллионов грн) за восхваление первого президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева.

А также недавно Максим Галкин показал свежее фото со своей супругой Аллой Пугачевой. На фото пара выглядела очень счастливо: Максим улыбался, а Примадонна удивила своим свежим лицом.

О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

