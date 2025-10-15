Алла Пугачева обкрутила власти РФ по полной - детали

Алла Пугачева продолжает получать деньги в РФ.

Алла Пугачева имеет немалые счета в банке / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Российская певица Алла Пугачева, которая осуждает страшное террористическое вторжение РФ в Украину, получает в России пенсию в размере 750 долларов ежемесячно и выводит деньги за границу.

Как рассказали российские пропагандистские СМИ, эти деньги артистка копит и держит в банке.

"Алла Пугачева продолжает зарабатывать в России на процентах от банковских вкладов. Она кладет на счета каждый месяц более 105 тысяч рублей — это пенсия, которую ей выплачивают в России. В сумму входят компенсация за звание народной артистки — 41 995 рублей, доплата за орден — 29 тысяч рублей, а также федеральные надбавки. В сумме за год — более 1,2 млн рублей одна пенсия", - заявили росСМИ.

Алла Пугачева с семьей / фото: instagram.com, Максим Галкин

Кстати, одна из транзакций была в размере 300 тысяч долларов.

Алла Пугачева с мужем / фото: instagram.com, Максим Галкин

Что Алла Пугачева говорила о войне в Украине

Еще в начале полномасштабной войны в Украине Пугачева вместе с семьей уехала из РФ жить в Израиль. Она публично осуждает террористическую политику Кремля и даже просила признать ее иноагентом, как и Максима Галкина.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, в России адвокат Александр Трещев подал иск в суд против певицы Аллы Пугачевой после ее интервью проекту "Скажи Гордеевой". По информации источника, с уехавшей из России певицы требуют взыскать 1,5 миллиарда рублей (около 750 миллионов грн) за восхваление первого президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева.

А также недавно Максим Галкин показал свежее фото со своей супругой Аллой Пугачевой. На фото пара выглядела очень счастливо: Максим улыбался, а Примадонна удивила своим свежим лицом.

О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

