Алла Пугачева обкрутила власти РФ по полной - детали

Российская певица Алла Пугачева, которая осуждает страшное террористическое вторжение РФ в Украину, получает в России пенсию в размере 750 долларов ежемесячно и выводит деньги за границу.
Как рассказали российские пропагандистские СМИ, эти деньги артистка копит и держит в банке.
"Алла Пугачева продолжает зарабатывать в России на процентах от банковских вкладов. Она кладет на счета каждый месяц более 105 тысяч рублей — это пенсия, которую ей выплачивают в России. В сумму входят компенсация за звание народной артистки — 41 995 рублей, доплата за орден — 29 тысяч рублей, а также федеральные надбавки. В сумме за год — более 1,2 млн рублей одна пенсия", - заявили росСМИ.
Кстати, одна из транзакций была в размере 300 тысяч долларов.
Что Алла Пугачева говорила о войне в Украине
Еще в начале полномасштабной войны в Украине Пугачева вместе с семьей уехала из РФ жить в Израиль. Она публично осуждает террористическую политику Кремля и даже просила признать ее иноагентом, как и Максима Галкина.
Отметим, как сообщал Главред, в России адвокат Александр Трещев подал иск в суд против певицы Аллы Пугачевой после ее интервью проекту "Скажи Гордеевой". По информации источника, с уехавшей из России певицы требуют взыскать 1,5 миллиарда рублей (около 750 миллионов грн) за восхваление первого президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева.
А также недавно Максим Галкин показал свежее фото со своей супругой Аллой Пугачевой. На фото пара выглядела очень счастливо: Максим улыбался, а Примадонна удивила своим свежим лицом.
О персоне: Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
