Максим Галкин оторвался со Светланой Лободой - что он для нее сделал

Кратко:
- Максим Галкин провел корпоратив со Светланой Лободой
- Какую песню они пели
Российский юморист Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, выступил вместе с певицей Светланой Лободой.
Соответствующее видео появилось на фан-странице артистки в TikTok, на кадрах артисты пели, вероятно, на каком-то корпоративе.
Светлана и Максим танцевали среди гостей, а также исполняли песню Любомира Якимы "Смерека". Галкин проявил оригинальность и вместо слова "смереко" начал петь: "Ой, Світлано. Розкажи мені, Світлано, чом ти так ростеш далеко, чарівна моя Світлано".
@loboda_celebrity Такі чудові ?❤️ #LOBODA#лобода#максимгалкин#светланалобода#україна♬ оригинальный звук - Fan page LOBODA
"Галкин красавчик";
"Неприкаяные";
"Галкин огонь", - написали в комментариях под видео.
@loboda_celebrity Два лучших артиста вместе ?❤️ @LOBODA #loboda#лобода#максимгалкин#галкин♬ оригинальный звук - Fan page LOBODA
Позиция Максима Галкина
Максим Галкин с первых дней полномасштабного нападения РФ на Украину публично высказывался против террористической политики Кремля и уехал с семьей жить в Израиль. Российские власти признали юмориста иноагентом, но это не останавливает его продолжать высказываться, а также он начал учить украинский язык.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, военнослужащий Дмитрий Дикусар обратился к поклонникам в день своего юбилея. Также он признался, что очень поменялся за время войны и научился ценить простые вещи.
А также ведущая Леся Никитюк пересеклась с актрисой Дарьей Петрожицкой, которая ранее негативно высказалась о ее игре в фильме "Песики", после чего разгорелся скандал в Сети.
О персоне: Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
