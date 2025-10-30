Максим Галкин оторвался со Светланой Лободой - что он для нее сделал

Максим Галкин показался вместе с известной певицей.

Максим Галкин выступил с украинской певицей / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Светлана Лобода, Максим Галкин

Максим Галкин провел корпоратив со Светланой Лободой

Российский юморист Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, выступил вместе с певицей Светланой Лободой.

Соответствующее видео появилось на фан-странице артистки в TikTok, на кадрах артисты пели, вероятно, на каком-то корпоративе.

Светлана и Максим танцевали среди гостей, а также исполняли песню Любомира Якимы "Смерека". Галкин проявил оригинальность и вместо слова "смереко" начал петь: "Ой, Світлано. Розкажи мені, Світлано, чом ти так ростеш далеко, чарівна моя Світлано".

Максим Галкин и Светлана Лобода на корпоративе / фото: скрин видео tiktok.com/@loboda_celebrity/

"Галкин красавчик";

"Неприкаяные";

"Галкин огонь", - написали в комментариях под видео.

Максим Галкин станцевал под песню Светланы Лободы / фото: скрин видео tiktok.com/@loboda_celebrity/

Позиция Максима Галкина

Максим Галкин с первых дней полномасштабного нападения РФ на Украину публично высказывался против террористической политики Кремля и уехал с семьей жить в Израиль. Российские власти признали юмориста иноагентом, но это не останавливает его продолжать высказываться, а также он начал учить украинский язык.

Максим Галкин / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, военнослужащий Дмитрий Дикусар обратился к поклонникам в день своего юбилея. Также он признался, что очень поменялся за время войны и научился ценить простые вещи.

А также ведущая Леся Никитюк пересеклась с актрисой Дарьей Петрожицкой, которая ранее негативно высказалась о ее игре в фильме "Песики", после чего разгорелся скандал в Сети.

О персоне: Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

