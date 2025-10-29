"Придется": известна судьба детей Галкина и Пугачевой

Кратко:
- Дети Максима Галкина не смогут легко унаследовать имущество отца
- Сколько им придется заплатить за дом в РФ
Детям российского комика Максима Галкина, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украине, Гарри и Лизе придется заплатить за имущество отца.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, Госдума в первом чтении одобрила законопроект, предусматривающий обложить налогом операции с имуществом иноагентов. Напомним, Галкина признали иноагентом в РФ из-за его резких высказываний о политике Кремля.
Оказалось, налогами будут облагаться не только сделки по продаже, но и при наследовании или дарении недвижимости. Поэтому, чтобы унаследовать замок в деревне Грязь, которым владеет комик, его дети должны будут выплатить солидную сумму.
"В случае с объектом стоимостью 130 миллионов рублей налог составит порядка 17 миллионов. И платить его, возможно, придется не иноагенту, а его детям", — сказал российский адвокат Алексей Гавришев.
Максим Галкин и Алла Пугачева - последние новости
Ранее Главред сообщал, что российский юморист Максим Галкин показал фотографии детей в честь их 12-летия. На свежих снимках двойняшки Галкина и Пугачевой позировали в стильных нарядах во время недавней фотосессии, а на следующих кадрах артист поделился архивными фото, где малыши еще совсем маленькие.
Тем временем жене Галкина, певице Алле Пугачевой, продолжают угрожать лишением всех государственных наград РФ из-за ее открытой поддержки Украины. Виталий Бородин заявил о необходимости отобрать у Примадонны звание народной артистки.
О персоне: Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
