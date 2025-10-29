Укр
"Придется": известна судьба детей Галкина и Пугачевой

Элина Чигис
29 октября 2025, 19:53
Появились интересные детали об имуществе Максима Галкина.
Максим Галкин с семьей
Максим Галкин признан иноагентом в РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Кратко:

  • Дети Максима Галкина не смогут легко унаследовать имущество отца
  • Сколько им придется заплатить за дом в РФ

Детям российского комика Максима Галкина, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украине, Гарри и Лизе придется заплатить за имущество отца.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, Госдума в первом чтении одобрила законопроект, предусматривающий обложить налогом операции с имуществом иноагентов. Напомним, Галкина признали иноагентом в РФ из-за его резких высказываний о политике Кремля.

Максим Галкин с дочерью Лизой
Максим Галкин с дочерью Лизой / фото: instagram.com, Максим Галкин

Оказалось, налогами будут облагаться не только сделки по продаже, но и при наследовании или дарении недвижимости. Поэтому, чтобы унаследовать замок в деревне Грязь, которым владеет комик, его дети должны будут выплатить солидную сумму.

Лиза и Гарри Галкины
Лиза и Гарри Галкины / фото: instagram.com, Максим Галкин

"В случае с объектом стоимостью 130 миллионов рублей налог составит порядка 17 миллионов. И платить его, возможно, придется не иноагенту, а его детям", — сказал российский адвокат Алексей Гавришев.

Максим Галкин
Максим Галкин / инфографика: Главред

Максим Галкин и Алла Пугачева - последние новости

Ранее Главред сообщал, что российский юморист Максим Галкин показал фотографии детей в честь их 12-летия. На свежих снимках двойняшки Галкина и Пугачевой позировали в стильных нарядах во время недавней фотосессии, а на следующих кадрах артист поделился архивными фото, где малыши еще совсем маленькие.

Тем временем жене Галкина, певице Алле Пугачевой, продолжают угрожать лишением всех государственных наград РФ из-за ее открытой поддержки Украины. Виталий Бородин заявил о необходимости отобрать у Примадонны звание народной артистки.

О персоне: Максим Галкин

Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Алла Пугачева Максим Галкин новости шоу бизнеса
"Вполне реально": у Путина назвали дату окончания войны России против Украины

"Вполне реально": у Путина назвали дату окончания войны России против Украины

Кто был настоящим князем "всея Руси" и о чем молчат в Москве - раскрыт секрет

Кто был настоящим князем "всея Руси" и о чем молчат в Москве - раскрыт секрет

Три знака зодиака получат важное послание от Вселенной уже вот-вот

Три знака зодиака получат важное послание от Вселенной уже вот-вот

Карта Deep State онлайн за 29 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 30 октября: Кроликам - утрата, Змеям - страх

Китайский гороскоп на завтра 30 октября: Кроликам - утрата, Змеям - страх

