Хотела "по тихому": Лобода тайно выступила для известного российского футболиста

Кристина Трохимчук
15 октября 2025, 15:59
Лобода пыталась скрыть факт выступления для россиян.
Светлана Лобода
Светлана Лобода - скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Светлана Лобода

Вы узнаете:

  • Светлана Лобода выступила для российского футболиста
  • Как раскрыли певицу

Украинская певица Светлана Лобода, которая после начала полномасштабного вторжения пыталась порвать свои связи со страной-агрессором РФ, снова попала в скандал. Артистку заметили на свадьбе известного российского футболиста. Об этом сообщил блогер Богдан Беспалов.

Лобода развлекала гостей на празднике российского голкипера Никиты Хайкина, который на днях женился во Франции. Футболист сейчас играет в норвежской команде, имеет израильское и британское гражданство, однако гордится своим российским паспортом и является вратарем в сборной террористической РФ.

Светлана Лобода
Светлана Лобода выступила для россиян / фото: instagram.com, Светлана Лобода

Как рассказал блогер, певица очень хотела скрыть факт выступления на свадьбе российской звезды. Она согласилась только при условии отсутствия видеосъемки.

"Лобода хотела выступить "по-тихому", потому что условием было - никаких публикаций в социальных сетях, но как всегда найдутся те, кто нарушает соглашение", - отметил Беспалов.

Светлана Лобода
Светлана Лобода исполнила русскоязычную песню / фото: instagram.com, Светлана Лобода

На празднике Лобода исполнила свой русскоязычный хит "40 градусов". Важно отметить, что Светлана также продолжает исполнять свой репертуар на языке страны-агрессора на концертах за рубежом.

Светлана Лобода - позиция

После 2014 года, несмотря на аннексию Крыма и начало боевых действий на Донбассе, Светлана Лобода продолжала активную карьеру в России, что вызвало значительную критику и бойкоты ее концертов в Украине. С началом полномасштабного вторжения Лобода осудила агрессию, хотя и сначала воздерживалась от прямого называния виновника. Впоследствии артистка окончательно разорвала профессиональные связи с РФ.

Ранее Главред сообщал, что Светлана Лобода опубликовала редкий снимок с дочкой по случаю ее дня рождения. К поздравлениям присоединилась и Наталья Лобода, бабушка именинницы и мама певицы. Артистка пожелала дочери божьей опеки.

Также певица Светлана Лобода призналась, что она имела возможность встретиться с Валерием Залужным, который на тот момент был Главнокомандующим ВСУ. Певица раскрыла, что было главной темой для обсуждения с Железным генералом.

О личности: Светлана Лобода

Светлана Лобода - украинская певица, автор песен, сообщает Википедия. Заслуженная артистка Украины (2013). В 2004 году 3 месяца была частью популярной девичьей поп-группы ВИА Гра. В 2009 году представляла Украину на Евровидении с песней "Be My Valentine (Anti-crisis Girl)" (12-е место). С 2010 года выступает под псевдонимом LOBODA. Самые популярные песни Светланы Лободы - "Твои глаза", "Случайная", "К черту любовь", "Родной" и другие.

