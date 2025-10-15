Укр
Дженнифер Энистон рассказала, почему отказалась от усыновления

Алена Кюпели
15 октября 2025, 12:18
Голливудская актриса впервые раскрыла секреты своего здоровья и желании стать матерью.
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон откровенно заговорила/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Какой секрет раскрыла Энистон
  • Почему она не решилась на усыновление

Американская актриса Дженнифер Энистон, несмотря на проблемы с фертильностью, так и не усыновила ребёнка, потому что хочет "свою ДНК в маленьком человечке".

В одном из выпусков подкаста "Armchair Expert" соведущая Моника Падман рассказала о своём опыте заморозки яйцеклеток и поделилась им с актрисой, пишет Page Six.

видео дня

После того, как Падман заявила, что не уверена, хочет ли детей, она спросила актрису, примирилась ли Энистон с тем, что не стала матерью.

"Это так спокойно", — сказала ей 56-летняя актриса. "Но, должна сказать, есть момент, когда это выходит из-под моего контроля. Я буквально ничего не могу с этим поделать.

"Когда люди говорят: "Но вы можете усыновить", я не хочу усыновлять", — добавила она. "Я хочу свою ДНК в маленьком человечке. Это единственный выход, эгоистичный или нет, каким бы он ни был, я этого хотела", - рассказывает Энистон.

Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон о детях/ ua.depositphotos.com

Годами Энистон подвергалась критике за то, что не создала семью.

В интервью Harper’s Bazaar UK на прошлой неделе она опровергла обвинения в том, что у неё нет детей из-за плотной голливудской карьеры.

"Они не знали моей истории или того, через что я прошла за последние 20 лет, пытаясь создать семью, потому что я не рассказываю им о своих проблемах со здоровьем", — сказала она изданию, отметив, что её проблемы со здоровьем "никого не касаются".

"Но наступает момент, когда ты не можешь не слышать этого — истории о том, что у меня не будет ребёнка, не будет семьи, потому что я эгоистка, трудоголик", — продолжила она.

Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон сделала признание / ua.depositphotos.com

Энистон призналась, что слухи её задевают, потому что она "просто человек".

В 2022 году Энистон призналась публике, что они с Брэдом Питтом проходили процедуру ЭКО, когда были вместе.

О персоне: Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон - одна из самых высокооплачеваемых актрис Голливуда, обладательница "Эмми" (2002), "Золотого глобуса" (2003) и премий Гильдии киноактеров (1996, 2020). Имеет звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известна благодаря сериалу "Друзья", где исполнила роль Рэйчел Грин. Укрепили ее популярность главные роли в комедийных фильмах "Брюс Всемогущий", "Развод по-американски", "Притворись моей женой", "Несносные боссы" и пр. Была признана журналами People, Cosmopolitan и Esquire самой красивой женщиной.

