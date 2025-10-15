Высоцкая и Кончаловский не хотели, чтобы их неприличный сын учился в РФ.

Как выглядит сын Высоцкой и Кончаловского / / Коллаж Главред, фото росСМИ

Российская телеведущая Юлия Высоцкая, которая прославилась своими кулинарными шоу и мужем-пенсионером Кончаловским, рассказала о жизни своего сына.

В то же время российские пропагандистские СМИ нашли фото и показали его фото. Парню уже 22 года и он совершенно взрослый и не любит публичности. Молодого мужчину зовут Петр Кончаловский и он учится на архитектора.

Звездные родители не хотели, что бы их сын изучал архитектуру в террористической Росси, а хотели, чтобы он получил образование в Риме, Флоренции или Венеции, Италия.

Высоцкая и Кончаловский не хотели будущего для сына в РФ / Фото АГН Москва

Однако Петр предпочел остаться в России. "Пока ищет себя, но через внутреннее, - говорит артистка про сына. Был короткий период, когда он хотел заниматься модой. Но быстро все понял".

Актриса также добавляет, что мужчину не интересуют запрещенные вещества, а также ночные заведения. "Он очень думающий, глубокий парень... У него есть своя сильная внутренняя основа. С ним ужасно интересно. Андрей Сергеевич, когда мы с Петей разговариваем, смеется: "У меня такое ощущение, что то младшая сестра говорит со старшим братом, то старшая сестра - с младшим. Юлечка, он твой сын", - говорит Высоцкая.

Как выглядит сын Высоцкой и Кончаловского / Фото 7Дней

Она также добавляет, что считает себя требовательной матерью. "Если у нас с Петей случается конфликт, он говорит: "Ты вообще вспомни, сколько раз ты меня хвалила". Я говорю: "Я тебя хвалю, когда ты этого заслуживаешь. Почему ты забываешь, когда я тебя хвалю, а помнишь, когда ругаю?.. У меня болит, и поэтому я, может быть, проявляю эту свою боль не слишком разумно и мудро, а вот так - напалмом", - добавила знаменитость.

Напомним, ранее российский режиссер Егор Кончаловский приехал в оккупированный Донецк, чтобы снять фильм о том, что россияне творят с Украиной и украинцами.

Ранее Сотрудники Службы безопасности Украины собрали доказательную базу против известного актера из страны-агрессора РФ Владимира Машкова, поддерживающего агрессивную политику диктатора Путина и оправдывающего полномасштабное вторжение русской армии.

О персоне: Юлия Высоцкая Юлия Высоцкая - российская и белорусская актриса театра и кино, писательница, телеведущая и ресторатор. Заслуженная артистка России. Лауреат премий "Золотой орёл", "ТЭФИ" и "Ника". Как актриса наиболее известна по ролям в фильмах своего мужа Андрея Кончаловского. Она также долгое время снимала авторскую программу о кулинарии. Впоследствии многие ролики из этой программы стали мемами.

