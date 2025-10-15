Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Дочь в коме 11 лет: как выглядит сын Высоцкой и Кончаловского

Алена Кюпели
15 октября 2025, 13:47
162
Высоцкая и Кончаловский не хотели, чтобы их неприличный сын учился в РФ.
Как выглядит сын Высоцкой и Кончаловского /
Как выглядит сын Высоцкой и Кончаловского / / Коллаж Главред, фото росСМИ

Кратко:

  • Что говорит Высоцкая про сына
  • Чем он сейчас занимается

Российская телеведущая Юлия Высоцкая, которая прославилась своими кулинарными шоу и мужем-пенсионером Кончаловским, рассказала о жизни своего сына.

В то же время российские пропагандистские СМИ нашли фото и показали его фото. Парню уже 22 года и он совершенно взрослый и не любит публичности. Молодого мужчину зовут Петр Кончаловский и он учится на архитектора.

видео дня

Звездные родители не хотели, что бы их сын изучал архитектуру в террористической Росси, а хотели, чтобы он получил образование в Риме, Флоренции или Венеции, Италия.

Высоцкая и Кончаловский не хотели будущего для сына в РФ
Высоцкая и Кончаловский не хотели будущего для сына в РФ / Фото АГН Москва

Однако Петр предпочел остаться в России. "Пока ищет себя, но через внутреннее, - говорит артистка про сына. Был короткий период, когда он хотел заниматься модой. Но быстро все понял".

Актриса также добавляет, что мужчину не интересуют запрещенные вещества, а также ночные заведения. "Он очень думающий, глубокий парень... У него есть своя сильная внутренняя основа. С ним ужасно интересно. Андрей Сергеевич, когда мы с Петей разговариваем, смеется: "У меня такое ощущение, что то младшая сестра говорит со старшим братом, то старшая сестра - с младшим. Юлечка, он твой сын", - говорит Высоцкая.

Как выглядит сын Высоцкой и Кончаловского
Как выглядит сын Высоцкой и Кончаловского / Фото 7Дней

Она также добавляет, что считает себя требовательной матерью. "Если у нас с Петей случается конфликт, он говорит: "Ты вообще вспомни, сколько раз ты меня хвалила". Я говорю: "Я тебя хвалю, когда ты этого заслуживаешь. Почему ты забываешь, когда я тебя хвалю, а помнишь, когда ругаю?.. У меня болит, и поэтому я, может быть, проявляю эту свою боль не слишком разумно и мудро, а вот так - напалмом", - добавила знаменитость.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее российский режиссер Егор Кончаловский приехал в оккупированный Донецк, чтобы снять фильм о том, что россияне творят с Украиной и украинцами.

Ранее Сотрудники Службы безопасности Украины собрали доказательную базу против известного актера из страны-агрессора РФ Владимира Машкова, поддерживающего агрессивную политику диктатора Путина и оправдывающего полномасштабное вторжение русской армии.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Юлия Высоцкая

Юлия Высоцкая - российская и белорусская актриса театра и кино, писательница, телеведущая и ресторатор. Заслуженная артистка России. Лауреат премий "Золотой орёл", "ТЭФИ" и "Ника". Как актриса наиболее известна по ролям в фильмах своего мужа Андрея Кончаловского.

Она также долгое время снимала авторскую программу о кулинарии. Впоследствии многие ролики из этой программы стали мемами.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Юлия Высоцкая новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Со стороны Беларуси есть угроза: Зеленский предупредил о намерениях врага

Со стороны Беларуси есть угроза: Зеленский предупредил о намерениях врага

15:25Война
Войска Путина штурмуют район под Купянском: военные рассказали, что происходит

Войска Путина штурмуют район под Купянском: военные рассказали, что происходит

15:15Фронт
"Интересы страны": в Кремле ответили Трампу и традиционно обвинили Украину

"Интересы страны": в Кремле ответили Трампу и традиционно обвинили Украину

14:55Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Мобилизация в Украине усилится: по каким спискам будут призывать и что изменится

Мобилизация в Украине усилится: по каким спискам будут призывать и что изменится

РФ выбрала 3 города и готова нанести массированный удар: названа дата

РФ выбрала 3 города и готова нанести массированный удар: названа дата

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с вафлями за 29 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с вафлями за 29 секунд

Доллар и евро резко взлетели вверх: новый курс валют на 15 октября

Доллар и евро резко взлетели вверх: новый курс валют на 15 октября

Дворец больше не может скрывать болезнь: король готовится передать корону сыну

Дворец больше не может скрывать болезнь: король готовится передать корону сыну

Последние новости

15:25

Со стороны Беларуси есть угроза: Зеленский предупредил о намерениях врага

15:15

Войска Путина штурмуют район под Купянском: военные рассказали, что происходитВидео

15:11

Секрет скрывали 90 лет - находка в центре Киева меняет учебники историиВидео

15:04

Проблема большинства женщин: что должно быть в шкафу современной женщины

14:55

"Интересы страны": в Кремле ответили Трампу и традиционно обвинили Украину

Два сценария войны в Украине в 2026 году: Коваленко – о том, чего ждать от ПутинаДва сценария войны в Украине в 2026 году: Коваленко – о том, чего ждать от Путина
14:43

Зима без укусов: куда на самом деле исчезают комары во время зимних холодов

14:34

Страну накрыл мощный и затяжной шторм: когда закончится магнитная буря

14:24

Стояла над детьми с ножом: бывший муж Бритни Спирс вспомнил жуткий инцидент

14:19

"Осознайте это": певец-воин Хлывнюк эмоционально обратился к украинцам

Реклама
14:14

Пять маленьких хитростей iOS 26, которые сделают ваш iPhone лучше

14:07

Какой будет война в 2026-м и новый фронт Путина в Европе: Коваленко сделал прогнозВидео

14:05

Имели ли ваши предки тяжелую судьбу: путь рода спрятан в фамилии

13:47

Как быстро почистить грецкие орехи без молотка: быстрый и действенный лайфхакВидео

13:47

Дочь в коме 11 лет: как выглядит сын Высоцкой и Кончаловского

13:17

Хотят взять в кольцо: оккупанты активизировались на новом отрезке фронта, детали

13:08

Почему Леся Украинка стала ключевой фигурой в российской пропаганде: объяснение исследователя

13:06

"Может загуляю": Алина Гросу призналась, чего боится в отношениях с мужем

13:01

Гороскоп Таро на завтра 16 октября: Близнецам отпустить, Ракам - брать инициативу

12:45

РФ намерена окружить четыре города на фронте, выбрала два направления – Кротевич

12:42

Не хуже шубы и винегрета: новый рецепт салата со свеклойВидео

Реклама
12:28

Без дождей и без снега: синоптик сказала, что скоро в Украине пригреет солнце

12:18

Дженнифер Энистон рассказала, почему отказалась от усыновления

12:16

"Жуков нервно курит": Коваленко назвал цену российского наступления в УкраинеВидео

12:05

"Не имеет аналогов в мире": Янович и Хоменко удивили своим решением

11:58

Скандал с Трухановым набирает обороты, Зеленский назначил нового главу Одесской МВА

11:48

Введут тысячные штрафы и будут забирать права: в Украине появится новая система наказаний

11:30

Киркоров пробивался к предательнице Лорак с кулаками — что произошло

11:26

План Путина раскрыт: РФ может напасть на страну НАТО и устроить там "республику"Видео

11:24

Тоне Матвиенко предъявили обвинения - что случилось

11:12

Как за один день освежить интерьер без ремонта и не потратить ни копейки

10:46

Массированные удары были по трем областям: РФ пытаются уничтожить газовую инфраструктуру

10:36

Ненавидели друг друга: актер Павел Текучев рассказал о знакомстве с женой

10:33

Китайский гороскоп на завтра 16 октября: Крысам - конфликт, Кроликам - сплетни

10:33

Что означают "білет" и "квиток" в украинском языке: неожиданный ответ

10:29

Женился и сейчас никакой: жениха Квитковой "разнес" экс-тренер Динамо

10:24

Не монголы: кто на самом деле развалил Киевскую Русь

10:23

Кремль повторяет сценарий перед потенциальным вторжением: какая страна под угрозой

10:17

Склады, резервуары и пункт управления взлетели в воздух: ВСУ мощно влупили по целям РФ

10:09

Украинцы остались без света: во многих областях введены аварийные графики отключений

09:56

Алла Пугачева обкрутила власти РФ по полной - детали

Реклама
09:56

Балеруна Полунина лишили украинского гражданства за предательство Украины

09:32

Скончался популярный соул-исполнитель D’AngeloВидео

09:25

Война в Украине на три года и удары РФ вглубь Европы: Сикорский сделал заявление

09:22

Импичмент Трампа и Украина: Фесенко назвал главные риски для Киева

09:21

Гороскоп на завтра 16 октября: Ракам - трудности, Козерогам - большие перемены

09:19

"Не от котлет": предательница Наташа Королева пожаловалась на лишний вес

09:00

Не переслушаешь: пять самых разговорчивых знаков зодиака

08:50

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 15 октября (обновляется)

08:30

Путин готовится развернуть в Украине еще 2 млн оккупантов: СМИ раскрыли планы

08:11

Запад поддерживает миф: в чем главное оружие Путина и как его победить - The Atlantic

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять