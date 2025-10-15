Укр
"Может загуляю": Алина Гросу призналась, чего боится в отношениях с мужем

Кристина Трохимчук
15 октября 2025, 13:06
53
Певица Алина Гросу решила не афишировать отношения.
Алина Гросу
Алина Гросу об отношениях с мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алина Гросу

Вы узнаете:

  • Почему Алина Гросу скрывает мужа
  • Планы певицы на будущее

Певица Алина Гросу, которая скрывает личность своего мужа, призналась, почему не спешит рассказывать поклонникам о своих отношениях. Артистка рассказала Радио Люкс, что боится общественного осуждения.

По мнению Гросу, публичность отношений может значительно навредить в случае их окончания. Люди могут стать на сторону избранника Алины и осуждать ее, если она решит разорвать отношения.

видео дня

"Я не хочу что-то скрывать. Но не хочу потом оправдываться за каждые свои отношения. Всякое в жизни бывает. Я же не знаю: может, загуляю, а, может, он. Что мне потом делать? Вот мое сердце выбрало другого. А потом объясняй, что это я была плохой. Вся страна будет его жалеть, а меня осуждать", - поделилась певица.

Алина Гросу
Алина Гросу вышла замуж / фото: instagram.com, Алина Гросу

Также Алина считает, что внимание поклонников вызывает проблемы в ее отношениях. Именно поэтому артистка держит себя в руках, ведь думает об общественном мнении.

"Когда начинаю показывать свои отношения, то всегда в них случаются проблемы. Когда люблю, то хочется кричать на весь мир, что у меня все круто: я его выбрала, он - меня; мы не сделали ошибку. Но боюсь быть переменчивой в глазах людей. С одной стороны мне плевать, с другой - нет, потому что не знаю, как будет моим родителям, родным", - рассказала знаменитость.

В то же время Алина отрицает, что они с мужем слишком оберегают свои отношения от чужих глаз.

Алина Гросу
Алина Гросу хочет детей / фото: instagram.com, Алина Гросу

"Это не значит, что мы сидим дома. Мы выходим на улицу. К нам подходят фотографироваться - фотографируемся. Но мои соцсети свободны от отношений", - пояснила Гросу.

Также певица рассказала, что они с мужем уже планируют пополнение в семье. Артистка заявила, что хочет родить как минимум двоих детей. Она также отметила, что планирует рожать в Украине.

"Я люблю детей. Хочу и девочку, и мальчика. Чем больше - тем лучше", - подытожила Алина Гросу.

Алина Гросу / Инфографика: Главред

Алина Гросу - личная жизнь

В 2019 году Алина вышла замуж за российского бизнесмена Александра Комкова, но уже через полгода супруги развелись. Впоследствии певица встречалась с актером Романом Полянским, однако их отношения завершились во время полномасштабного вторжения. Весной 2024-го артистка сообщила, что снова вышла замуж, не раскрыв имени мужчины, однако фанаты предполагают, что ее новым избранником стал именно Полянский.

О персоне: Алина Гросу

Алина Михайловна Гросу - известная украинская певица.
Первый возлюбленный Гросу - московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.
Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.

Время признаний: для четырех знаков зодиака скоро откроется острая правда

04:10

Почему появляются "мурашки по коже" и каково их значение - что говорит наука

03:30

Пусть цветут до снега: лучший способ помочь хризантемам перезимоватьВидео

