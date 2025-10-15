'Может загуляю': Алина Гросу призналась, чего боится в отношениях с мужем

Вы узнаете:
- Почему Алина Гросу скрывает мужа
- Планы певицы на будущее
Певица Алина Гросу, которая скрывает личность своего мужа, призналась, почему не спешит рассказывать поклонникам о своих отношениях. Артистка рассказала Радио Люкс, что боится общественного осуждения.
По мнению Гросу, публичность отношений может значительно навредить в случае их окончания. Люди могут стать на сторону избранника Алины и осуждать ее, если она решит разорвать отношения.
"Я не хочу что-то скрывать. Но не хочу потом оправдываться за каждые свои отношения. Всякое в жизни бывает. Я же не знаю: может, загуляю, а, может, он. Что мне потом делать? Вот мое сердце выбрало другого. А потом объясняй, что это я была плохой. Вся страна будет его жалеть, а меня осуждать", - поделилась певица.
Также Алина считает, что внимание поклонников вызывает проблемы в ее отношениях. Именно поэтому артистка держит себя в руках, ведь думает об общественном мнении.
"Когда начинаю показывать свои отношения, то всегда в них случаются проблемы. Когда люблю, то хочется кричать на весь мир, что у меня все круто: я его выбрала, он - меня; мы не сделали ошибку. Но боюсь быть переменчивой в глазах людей. С одной стороны мне плевать, с другой - нет, потому что не знаю, как будет моим родителям, родным", - рассказала знаменитость.
В то же время Алина отрицает, что они с мужем слишком оберегают свои отношения от чужих глаз.
"Это не значит, что мы сидим дома. Мы выходим на улицу. К нам подходят фотографироваться - фотографируемся. Но мои соцсети свободны от отношений", - пояснила Гросу.
Также певица рассказала, что они с мужем уже планируют пополнение в семье. Артистка заявила, что хочет родить как минимум двоих детей. Она также отметила, что планирует рожать в Украине.
"Я люблю детей. Хочу и девочку, и мальчика. Чем больше - тем лучше", - подытожила Алина Гросу.
Алина Гросу - личная жизнь
В 2019 году Алина вышла замуж за российского бизнесмена Александра Комкова, но уже через полгода супруги развелись. Впоследствии певица встречалась с актером Романом Полянским, однако их отношения завершились во время полномасштабного вторжения. Весной 2024-го артистка сообщила, что снова вышла замуж, не раскрыв имени мужчины, однако фанаты предполагают, что ее новым избранником стал именно Полянский.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что младшему брату Алины Гросу Михаилу исполнилось восемь лет. В честь этого события певица опубликовала серию милых кадров с именинником. В комментариях поклонники присоединились к поздравлениям, однако нашлись и те, у кого праздничный пост вызвал подозрение.
Также украинская певица Алина Гросу еще до начала полномасштабной войны в Украине начала встречаться с российским актером Романом Полянским. Однако со временем начали появляться слухи об их воссоединении, а в марте 2024 года Гросу подтвердила, что во второй раз вышла замуж.
Вас может заинтересовать:
- Ненавидели друг друга: актер Павел Текучев рассказал о знакомстве с женой
- Киркоров пробивался к изменнице Лорак с кулаками - что произошло
- Дженнифер Энистон рассказала, почему отказалась от усыновления
О персоне: Алина Гросу
Алина Михайловна Гросу - известная украинская певица.
Первый возлюбленный Гросу - московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.
Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред