Ненавидели друг друга: актер Павел Текучев рассказал о знакомстве с женой

Украинский актер и звезда сериалов "Обратное направление" Павел Текучев поделился интересной историей о том, как начиналась их с женой романтическая история.

По словам актера, знакомство пары было достаточно веселым. "Сначала мы, честно говоря, даже немного ненавидели друг друга — как часто бывает, когда люди еще недостаточно знакомы. А потом все резко изменилось. Мне нравится, что наша история получилась такой нестандартной. В этом есть какая-то особая магия, и это, мне кажется, самое интересное, - цитирует его 1+1.

По его словам, работа влияет на отношения пары. "Когда вы оба занимаетесь одним делом, причем глубоко и посвящаете этому все свое время, выходит, что и на работе и дома вы постоянно вместе. И в какой-то момент вы так хорошо знаете друг друга, что видите, где можно что-то сделать иначе или лучше", - добавляет артист.

Он добавляет, что работая в одной сфере, важно разграничить личную и профессиональную жизнь, ведь действительно проще. "Со временем мы научились это сочетать: относиться друг к другу с пониманием, принимать, что у каждого свой путь. Важно просто быть рядом и поддерживать, даже если твое видение отличается. Иногда нужно дать человеку волю делать так, как он считает нужным. Это и есть, мне кажется, самое главное", - говорит он.

На вопрос о том, возникала ли ревность из-за романтических сцен в кино, актер говорит, что такого никогда не было. "Мы действительно много работали и работаем над нашими отношениями. Конечно, за все эти годы случались сложные моменты – без этого никак. Однако мы всегда проходили их достойно и поддерживали друг друга.

О персоне: Павел Текучев Павел Текучев родился в 1996 году.Актерское мастерство изучал в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого.С 2017 года актер состоит в труппе Киевского театра русской драмы им. Леси Украинки.

