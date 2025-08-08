Ольга Сумская показала фигуру в купальнике - как она выглядит

Ольга Сумская отлично провела время.

Ольга Сумская - фигура / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумская

Ольга Сумская отправилась в отпуск

Где она находится

Украинская известная актриса Ольга Сумская рассказала поклонникам, что находится в отпуске для перезагрузки.

На своей странице в Instagram Сумская поделилась свежими фотографиями, но одном из которых она позировала в купальнике и показала свою идеальную фигуру.

Кстати, Ольга уточнила, что находится в Хмельницкой области.

Ольга Сумская на отдыхе / фото: скрин instagram.com, Ольга Сумская

"Как нужна была эта перезагрузка, чтобы восстановить силы и снова погрузиться в работу!" – отметила артистка.

Ольга Сумская отдохнула / фото: instagram.com, Ольга Сумская

Как Ольга Сумская выглядела в молодости

Недавно Ольга Сумская делилась архивным снимком, на котором она показалась со своим мужем Виталием Борисюком во время показа мод. Ольга позировала в шикарном золотистом платье, которое было дополнено туфлями в цвет, украшениями, а также внимание притягивает объемная прическа знаменитости. Поклонники остались в восторге от снимка и даже пытались угадать, в каком году оны был сделан.

Ольга Сумская / инфографика: Главред

О персоне: Ольга Сумская Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

