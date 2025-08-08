Ольга Сумская показала фигуру в купальнике - как она выглядит

Кратко:
- Ольга Сумская отправилась в отпуск
- Где она находится
Украинская известная актриса Ольга Сумская рассказала поклонникам, что находится в отпуске для перезагрузки.
На своей странице в Instagram Сумская поделилась свежими фотографиями, но одном из которых она позировала в купальнике и показала свою идеальную фигуру.
Кстати, Ольга уточнила, что находится в Хмельницкой области.
"Как нужна была эта перезагрузка, чтобы восстановить силы и снова погрузиться в работу!" – отметила артистка.
Как Ольга Сумская выглядела в молодости
Недавно Ольга Сумская делилась архивным снимком, на котором она показалась со своим мужем Виталием Борисюком во время показа мод. Ольга позировала в шикарном золотистом платье, которое было дополнено туфлями в цвет, украшениями, а также внимание притягивает объемная прическа знаменитости. Поклонники остались в восторге от снимка и даже пытались угадать, в каком году оны был сделан.
Отметим, как сообщал Главред, Елена Зеленская решила немного сменить образ и отказалась от традиционного "голого маникюра". Также изменилась и длина ногтей Зеленской, теперь они значительно длиннее, но все же минимализм в маникюре она сохранила.
А также Злата Огневич в новом клипе на песню "Вільна" показалась вместе с возлюбленным. Этот клип стал одним из самых интимных в творчестве артистки, в нем собраны кадры из ее домашнего архива.
О персоне: Ольга Сумская
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
