Ольга Сумская показала фигуру в купальнике - как она выглядит

Элина Чигис
8 августа 2025, 08:57
130
Ольга Сумская отлично провела время.
Ольга Сумская
Ольга Сумская - фигура / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумская

Кратко:

  • Ольга Сумская отправилась в отпуск
  • Где она находится

Украинская известная актриса Ольга Сумская рассказала поклонникам, что находится в отпуске для перезагрузки.

На своей странице в Instagram Сумская поделилась свежими фотографиями, но одном из которых она позировала в купальнике и показала свою идеальную фигуру.

видео дня

Кстати, Ольга уточнила, что находится в Хмельницкой области.

Ольга Сумская на отдыхе
Ольга Сумская на отдыхе / фото: скрин instagram.com, Ольга Сумская

"Как нужна была эта перезагрузка, чтобы восстановить силы и снова погрузиться в работу!" – отметила артистка.

Ольга Сумская отдохнула
Ольга Сумская отдохнула / фото: instagram.com, Ольга Сумская

Как Ольга Сумская выглядела в молодости

Недавно Ольга Сумская делилась архивным снимком, на котором она показалась со своим мужем Виталием Борисюком во время показа мод. Ольга позировала в шикарном золотистом платье, которое было дополнено туфлями в цвет, украшениями, а также внимание притягивает объемная прическа знаменитости. Поклонники остались в восторге от снимка и даже пытались угадать, в каком году оны был сделан.

Ольга Сумская
Ольга Сумская / инфографика: Главред

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, Елена Зеленская решила немного сменить образ и отказалась от традиционного "голого маникюра". Также изменилась и длина ногтей Зеленской, теперь они значительно длиннее, но все же минимализм в маникюре она сохранила.

А также Злата Огневич в новом клипе на песню "Вільна" показалась вместе с возлюбленным. Этот клип стал одним из самых интимных в творчестве артистки, в нем собраны кадры из ее домашнего архива.

О персоне: Ольга Сумская

Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

