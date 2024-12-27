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Поздравления с Новым годом 2025: красивые слова в прозе и стихах и картинки

Анна Косик
27 декабря 2024, 17:29
157
Поздравления с Новым годом согреют душу родным и близким, а также дополнят праздничную атмосферу.
Поздравления с новым годом
Поздравления с Новым годом / открытка: Главред

Новый год 2025 уже на пороге и этот праздник не обходится без поздравлений и теплых слов в сторону родных, друзей и неравнодушных людей. Согласно традициям, в ночь с 31 декабря на 1 января, принято загадывать желания.

Украинцы в течение последних нескольких лет загадывают одно общее желание - победу. Также важным стало поздравление наших защитников, а также родственников и близких, которые оказались далеко от родного дома из-за войны.

Поэтому Главред собрал красивые поздравления в прозе и стихах с Новым годом 2025, а также оригинальные картинки, которые можно отправить самым дорогим в новогоднюю ночь.

видео дня

Поздравления с Новым годом в прозе

С Новым годом! Пусть 2025 год принесет в ваши сердца свет радости, в дома - уют и тепло, а в жизнь - счастливые мгновения. Желаю крепкого здоровья, гармонии и успеха в каждом деле. С праздником!

***

С Новым 2025 годом! Пусть этот год откроет для вас новые горизонты, наполнит дни вдохновением и подарит возможность достичь всех целей!

Поздравления с новым годом
Поздравления с Новым годом / открытка: Главред

***

Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы 2025 год стал годом приятных сюрпризов, больших свершений и теплых моментов с теми, кого вы любите. Пусть все самое лучшее всегда будет рядом!

Поздравления с Новым годом в стихах

Зима волшебная стучится в дом,

И Новый год спешит с добром.

Пусть сбудутся мечты мгновенно,

Любовь и счастье неизменно!

Поздравления с новым годом
Поздравления с Новым годом / открытка: Главред

***

Новый год стучится в двери,

Чудо пусть придет в вечернем.

Мир, здоровье, радость, счастье,

Все пусть будет в вашей власти!

***

Огоньки сияют на елке,

Новый год спешит на волке.

Пусть он будет светлым, щедрым,

С добрым сердцем и теплом нежным!

Поздравления с новым годом
Поздравления с Новым годом / открытка: Главред

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