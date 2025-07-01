"Нога не работает процентов на 80": у звезды "Слуги народа" серьезные проблемы со здоровьем

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Популярный актер и комик Арам Арзуманян активно занимается спортом. Однако одна из тренировок принесла ему неожиданный неприятный сюрприз.
В своем блоге в Instagram артист признался, что уже долгое время проходит реабилитационное лечение: проснувшись однажды утром он почувствовал адскую боль, начала отниматься нога. Врачи обнаружили у Арзуманяна многочисленные экструзии (грыжи), которые давили на седалищный нерв.
Делать операцию актер побоялся, но от лечения не отказался. Сейчас оно начало давать первые плоды - сейчас Арам может нормально двигаться и постепенно возвращается к полноценной жизни.
"Теперь можно и рассказать о спине. Короче, вечером потренировался, а утром проснулся от боли невыносимой по всей ноге, а еще онемение. Сделал МРТ - вуаля - экструзии (грыжи), которые повылазили и давят на нерв, тот самый, что по всей ноге, всем известный седалищный нерв. Испугался, что операция и никак по-другому, потому что нога не работает процентов на 80, а только боль. Невыносимая боль. Но реабилитационно восстанавливал. И восстановил. Пока еще не на 100%, но уже могу и каскадеров подменять", - шутит звезда.
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Кто такой Арам Арзуманян?
Арам Арзуманян - украинский актер театра, кино, телевидения, юморист, комик армянского происхождения. Наиболее известен ролями в сериалах "Слуга народу", "Пацики", "Великі вуйки", фильмах "Скажене Весілля", "Скажене Весілля-2", "Скажене Весілля-3". Участник шоу "Танці з зірками" (2020), ведет блог в TikTok с более чем 800 тыс. подписчиков.
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