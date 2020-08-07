Успенский пост 2020 – когда и как проходит: меню, традиции, свадьба

Когда начинается Успенский пост в 2020 году, что можно есть в эти дни и что нельзя делать – в материале Главреда.
Успенский пост – наряду с Великим и Рождественским постами – один из самых строгих в православии.
Он установлен в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы. Именно на Успение этот пост и заканчивается.
В эти дни православные христиане должны следить не столько за своим питанием – сколько за своим поведением: и мысли, и поступки в Успенский пост должны быть особенно чистыми и праведными.
Успенский пост 2020 – когда начинается, даты
Успенский пост всегда приходится на вторую половину августа – захватывая все три Спаса.
Читайте такжеУспение Пресвятой Богородицы 2020 – дата, приметы и традицииНачинается Успенский пост 2020 с 14 августа (на Медовый Спас 2020). А закончится он 27 августа – накануне праздников Успение Пресвятой Богородицы (28 августа) и Перенесение Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа или Ореховый Спас 2020 (29 августа).
Однако тут есть нюанс: Успение 2020 выпало на пятницу, поэтому 28 августа православным еще придется попоститься.
Успенский пост – что можно есть
Питание в Успенский пост традиционно делится на дни недели:
- по понедельникам, средам и пятницам – сухоядение (вода, хлеб, сырые фрукты и овощи, соль, сухофрукты и орехи, можно мед);
- по вторникам и четвергам – горячая пища без масла;
- по субботам и воскресеньям – горячая пища с маслом, можно вино.
По большим праздникам – в Преображение Господне или Яблочный спас (19 августа) и на Успение Пресвятой Богородицы – на праздничный стол подаются еще и рыбные блюда.
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Успенский пост 2020 – питание по дням
Успенский пост – свадьба
Многие спрашивают, можно ли в Успенский пост играть свадьбу. Только проводить скромную регистрацию в ЗАГСе. Обряд венчания во время постов церковь не проводит. А брак без обряда венчания церковью не признается.
Но можно сначала сходить в ЗАГС, а по окончанию поста – венчаться в храме.
Успенский пост – народные традиции
В Успенский пост нельзя:
- сознательно грешить и лукавить;
- шумно веселиться: напиваться, кутить и пр.;
- заниматься сексом;
- венчаться;
- есть мясо и мясопродукты, яйца, фастфуд, непостную выпечку и сладости;
- напиваться.
Ранее мы писали о том, когда Спас в 2020 году – Яблочный, Медовый и Ореховый 2020: их традиции, что святят в церкви и пр.