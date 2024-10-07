Придется заплатить огромный штраф: почему в Германии нельзя ставить палатку в лесу

Германия известна своими строгими законами даже в отношении отдыха. За нарушение установленных правил придется заплатить из своего кармана кругленькую сумму.
Немецкие законы регулируют, в частности, правила поведения людей в лесах и различных зонах отдыха. Например, многим неизвестно, можно ли в Германии ставить палатку в лесу. На самом деле дикие кемпинги в Германии запрещены законом.
Если установить палатку или поставить автодом в неположенном для этого месте, то все может закончиться тем, что вам придется заплатить штраф в размере нескольких сотен евро, пишет journeys6senses.
Ставить палатки для отдыха и времяпрепровождения на природе можно только в специально отведенных для этого палаточных городках.
Как отмечается на сайте migrant.biz.ua, на территории Германии есть много как платных, так и бесплатных палаточных городков. При этом в некоторых бесплатных кемпингах можно находиться неограниченное количество времени, а в некоторых - до нескольких дней.
На территории немецких кемпингов часто кроме мест для палаток есть также много других удобств. Например, кухонные блоки, места для отдыха, душевые кабины, площадки для отдыха с детьми, магазины и кафетерии, а в 5-звездочных кемпингах - даже рестораны.
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