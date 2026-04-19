В период дефицита шампунь заменяли подручными средствами — как мыли голову в СССР и какие методы помогали сохранять чистоту и блеск волос.

Как ухаживали за волосами в СССР

В условиях советского дефицита обычный шампунь был редкостью. Когда он появлялся в магазинах, его очень быстро раскупали, не обращая внимания на тип волос или состав. Одну бутылку шампуня старались растянуть на полгода, поэтому женщинам приходилось искать альтернативные, а очень часто и радикальные способы ухода за волосами — Главред расскажет более подробно.

Стиральный порошок вместо шампуня: опасная норма прошлого

Как сообщает издание"Телеграф", когда средств для мытья не хватало, в ход шли подручные продукты и даже бытовая химия:

Стиральный порошок

Несмотря на риск раздражения и покраснения кожи, его часто выбирали для мытья головы, поскольку он имел приятный запах и густую пену. Это была "более эстетичная" альтернатива хозяйственному мылу.

Мыло

Использовали как обычное туалетное мыло с ароматами, так и хозяйственное или дегтярное, хотя они очень часто оставляли налет на волосах.

Как мыли волосы без шампуня

Пищевые продукты

Часто для мытья головы использовали куриный желток, который, как считалось, придавал блеск. Главным условием было мыть голову едва теплой водой, чтобы белок не свернулся прямо на волосах.

Хлеб и кислое молоко

Ржаной хлеб размачивали в воде до состояния кашицы, а кислое молоко использовали как питательную маску. Самым сложным в этом процессе было тщательно вымыть остатки продуктов из волос.

Домашние лайфхаки из СССР: как придавали волосам блеск

Такие заменители шампуня часто делали волосы тусклыми или жесткими, поэтому женщины использовали домашние "кондиционеры". Чтобы придать прическе блеск и облегчить расчесывание, волосы ополаскивали:

Водой с добавлением уксуса.

Раствором лимонной кислоты.

Отварами трав (крапивы, лопуха или ромашки).

Сегодня такие методы считаются довольно экстремальными, однако в эпоху пустых полок они были единственным способом поддерживать чистоту и красоту.

Об источнике: Телеграф Телеграф — украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор — Ярослав Жаренов, пишет Википедия. Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

