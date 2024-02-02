Проще рецепта не найти: готовим домашний плавленый сыр за 15 минут

Такой плавленый сыр может приготовить дома любой желающий без навыков кулинарии.

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Плавленый сыр из домашнего творога / Коллаж Главред, фото скриншот TikTok (inna_la.food)

Многие любят покупать плавленые сыры, которые так подходят к бутербродам. В то же время приготовить их очень просто самостоятельно, и для этого надо лишь несколько ингредиентов и водяная баня.

Плавленый сыр из творога - рецепт

Ингредиенты:

творог - 300 г

яйцо - 1 шт

сливочное масло - 60 г

соль - 1/3 ч.л.

сахар - 1/3 ч.л.

сода - 1/2 ч.л.

специи

Приготовление: В кастрюлю набрать воду, в отдельную миску добавить творог, сливочное масло, яйцо, соль, соду и сахар. Перебить блендером до однородной массы и отправить на водяную баню. На огне держать кастрюлю не надо, ведь творог и так быстро плавится. Если остались комочки, перебить блендером. К готовой массе добавить приправы, отправить в холодильник.

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Смотрите, как приготовить плавленый сыр из домашнего творога:

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