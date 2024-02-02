Проще рецепта не найти: готовим домашний плавленый сыр за 15 минут

Такой плавленый сыр может приготовить дома любой желающий без навыков кулинарии.
Кухня Интернациональный
Многие любят покупать плавленые сыры, которые так подходят к бутербродам. В то же время приготовить их очень просто самостоятельно, и для этого надо лишь несколько ингредиентов и водяная баня.
Плавленый сыр из творога - рецепт
Ингредиенты:
- творог - 300 г
- яйцо - 1 шт
- сливочное масло - 60 г
- соль - 1/3 ч.л.
- сахар - 1/3 ч.л.
- сода - 1/2 ч.л.
- специи
Приготовление: В кастрюлю набрать воду, в отдельную миску добавить творог, сливочное масло, яйцо, соль, соду и сахар. Перебить блендером до однородной массы и отправить на водяную баню. На огне держать кастрюлю не надо, ведь творог и так быстро плавится. Если остались комочки, перебить блендером. К готовой массе добавить приправы, отправить в холодильник.
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Смотрите, как приготовить плавленый сыр из домашнего творога:
@inna_la.food Плавленый сыр Ингридиенты: Творог - 300 г Яйцо - 1 шт Сливочное масло - 60 г Соль - 1/3 ч.л. Сахар - 1/3 ч.л. Сода - 1/2 ч.л. Специи от @valensspise ?️ "Ласковая к сыру" и "Грибная с шампиньонами" #сыр#плавленыйсыр♬ Ain't No Mountain High Enough - Freischwimmer
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