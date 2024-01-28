Лучшие, чем в булочной: этот рецепт синабонов от Эктора сведет гостей с ума

Звезда украинского телевидения, шеф-повар Эктор Хименес-Браво поделился своим рецептом душистых булочек с корицей, известных еще как синабоны.
Никаких экстравагантных ингредиентов в рецепте не предложено, поэтому десерт может приготовить каждый.
Рецепт синабонов - вам понадобится
Для теста:
- 250 мл молока;
- 7 г дрожжей;
- 2 яйца;
- 75 г сливочного масла;
- 520-600 г муки;
- 100 г сахара;
- 1/2 ч.л. соли.
Для начинки:
- 200 г коричневого сахара;
- 3 ст. л. молотой корицы;
- 75 г сливочного масла.
Для глазури:
- 110 г крем-сыра;
- 55 г сливочного масла;
- 180 г сахарной пудры; 180 г сахарной пудры;
- 1/2 ч.л. ванильного экстракта;
- 1/8 ч.л. соли.
Приготовление
В теплое молоко добавьте дрожжи, не перемешивайте. В большой миске смешайте сливочное масло, сахар, соль, яйца с дрожжами, добавьте муку.
Тесто мешайте 10 минут руками. Сбрызните тесто растительным маслом и дайте отдохнуть "под пленкой".
Раскатайте тесто до размеров 45 на 55 см, намажьте 75 г масла и потрусите корицей и коричневым сахаром. Нарежьте рулет на 12 булочек, выложите в форму, смазанную маслом, накройте ее пленкой на 45 минут.
Выпекайте булочки при 200 градусах 15 минут. В это время подготовьте глазурь - смешайте крем-сыр, масло, сахарную пудру, ваниль и соль - взбивайте до "воздушного" состояния.
Выньте из печи - и через 15 минут смажьте синабоны глазурью.
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