Лучшие, чем в булочной: этот рецепт синабонов от Эктора сведет гостей с ума

Приготовить синабоны может каждый - доказывает рецепт топ-повара Украины.

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Как приготовить синабоны? Легкий рецепт для начинающих / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Звезда украинского телевидения, шеф-повар Эктор Хименес-Браво поделился своим рецептом душистых булочек с корицей, известных еще как синабоны.

Никаких экстравагантных ингредиентов в рецепте не предложено, поэтому десерт может приготовить каждый.

Рецепт синабонов - вам понадобится

Для теста:

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250 мл молока;

7 г дрожжей;

2 яйца;

75 г сливочного масла;

520-600 г муки;

100 г сахара;

1/2 ч.л. соли.

Для начинки:

200 г коричневого сахара;

3 ст. л. молотой корицы;

75 г сливочного масла.

Для глазури:

110 г крем-сыра;

55 г сливочного масла;

180 г сахарной пудры; 180 г сахарной пудры;

1/2 ч.л. ванильного экстракта;

1/8 ч.л. соли.

Приготовление

В теплое молоко добавьте дрожжи, не перемешивайте. В большой миске смешайте сливочное масло, сахар, соль, яйца с дрожжами, добавьте муку.

Тесто мешайте 10 минут руками. Сбрызните тесто растительным маслом и дайте отдохнуть "под пленкой".

Раскатайте тесто до размеров 45 на 55 см, намажьте 75 г масла и потрусите корицей и коричневым сахаром. Нарежьте рулет на 12 булочек, выложите в форму, смазанную маслом, накройте ее пленкой на 45 минут.

Выпекайте булочки при 200 градусах 15 минут. В это время подготовьте глазурь - смешайте крем-сыр, масло, сахарную пудру, ваниль и соль - взбивайте до "воздушного" состояния.

Выньте из печи - и через 15 минут смажьте синабоны глазурью.

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