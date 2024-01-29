Очень вкусная и невероятно бюджетная закуска: рецепт, который покорил миллионеров

Невероятно вкусный форшмак, который понравится всем. Идеальная закуска за 5 минут.

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Очень вкусный форшмак рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Готовим невероятно вкусную закуску, от которой в восторге все. Настоящий форшмак, который так обожают миллионеры.

Закуска из доступных продуктов очень понравится и вашим гостям.

Сохраняйте рецепт и готовьте с удовольствием!

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Шикарный форшмак - рецепт закуски

Вам понадобится:

Селедка без костей - 250 гр

Лук - 1 шт

Яйца отварные - 2 шт

Оливковое масло - 1 столовая ложка

Сливочное масло - 30 гр

Уксус 9% - 1 чайная ложка

Сахар - половина чайной ложки

Яйца помыть, отварить до вкрутую 12 минут.

В это время селедку почистить, можно купить уже готовую кусочками. Убрать все кости, порезать на кусочки и отправить в чашу блендера.

Лук помыть, почистить, порезать на небольшие кусочки.

Добавить оливковое масло, сливочное масло, уксус, сахар.

Яйца остудить, почистить и сразу добавить в чашу блендера.

Измельчить форшмак в блендере , переложить в красивую посуду и отправить в холодильник на 5 минут.

Вкусный ржаной хлеб поджарить на сковороде или сделать тосты.

Красиво подать форшмак с хрустящими гренками.

Просто пальчики оближешь. Обязательно попробуйте рецепт форшмака.

Самый вкусный форшмак рецепт с видео:

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