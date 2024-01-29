Очень вкусная и невероятно бюджетная закуска: рецепт, который покорил миллионеров

Готовим невероятно вкусную закуску, от которой в восторге все. Настоящий форшмак, который так обожают миллионеры.
Закуска из доступных продуктов очень понравится и вашим гостям.
Сохраняйте рецепт и готовьте с удовольствием!
Шикарный форшмак - рецепт закуски
Вам понадобится:
- Селедка без костей - 250 гр
- Лук - 1 шт
- Яйца отварные - 2 шт
- Оливковое масло - 1 столовая ложка
- Сливочное масло - 30 гр
- Уксус 9% - 1 чайная ложка
- Сахар - половина чайной ложки
Яйца помыть, отварить до вкрутую 12 минут.
В это время селедку почистить, можно купить уже готовую кусочками. Убрать все кости, порезать на кусочки и отправить в чашу блендера.
Лук помыть, почистить, порезать на небольшие кусочки.
Добавить оливковое масло, сливочное масло, уксус, сахар.
Яйца остудить, почистить и сразу добавить в чашу блендера.
Измельчить форшмак в блендере , переложить в красивую посуду и отправить в холодильник на 5 минут.
Вкусный ржаной хлеб поджарить на сковороде или сделать тосты.
Красиво подать форшмак с хрустящими гренками.
Просто пальчики оближешь. Обязательно попробуйте рецепт форшмака.
Самый вкусный форшмак рецепт с видео:
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