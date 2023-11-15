С0, С1 или С2: что значат пометки на яйцах и какие лучше покупать

Все мы видели, что на магазинных яйцах есть пометки. Существует целая система классификации, которая влияет на его качество, срок хранения и, конечно же, цену.
Разберемся, как различить классы и размеры яиц, обращая внимание на маркировку.
Классы и размеры
В соответствии с ДСТУ 5028:2008, яйца подразделяются на несколько категорий в зависимости от качества и срока хранения. Перечислим основные классы, которые вы можете встретить на прилавках магазинов:
- Диетические (Д): Свежие яйца с коротким сроком хранения - до 7 суток после снесения, при температуре от 0 до +20 градусов. Отличаются высоким качеством и подходят для тех, кто следит за питанием.
- Extra (для экспорта): Яйца класса "extra", предназначенные для экспорта. Обладают высоким качеством и весьма востребованы на мировом рынке.
- Класс А (экспорт): Еще один класс для экспорта, гарантирующий высокие стандарты качества.
- Столовые (С): Самые распространенные на полках магазинов. Относятся к пищевым яйцам и имеют разные размеры.
- Перерабатывающие: Предназначены для промышленной переработки.
Как читать размеры: масса яйца в граммах
Чтобы разобраться в размерах, обратите внимание на цифры после маркировки. Например, С0 означает столовое яйцо, которое должно храниться не более 25 суток, с массой от 63 до 72,9 грамма.
- отборочные (В) - масса 73 г и более;
- высшей категории (0) - от 63 до 72,9 г;
- первой категории (1) - от 53 до 62,9 г;
- второй категории (2) - от 45 до 52,9 г;
- мелкие (М) - от 35 до 44,9 г
Как выбрать яйца в магазине?
Если вы предпочитаете свежие продукты, обратите внимание на диетические яйца с коротким сроком хранения.
Для экспорта и особо требовательных случаев выбирайте "extra" или класс А.
Для повседневного использования подойдут столовые яйца разных размеров - выбирайте в зависимости от ваших предпочтений.
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