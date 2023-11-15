С0, С1 или С2: что значат пометки на яйцах и какие лучше покупать

Помните, что качество и свежесть продукта важны для вашего здоровья.

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Что значат пометки на яйцах / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Все мы видели, что на магазинных яйцах есть пометки. Существует целая система классификации, которая влияет на его качество, срок хранения и, конечно же, цену.

Разберемся, как различить классы и размеры яиц, обращая внимание на маркировку.

Классы и размеры

В соответствии с ДСТУ 5028:2008, яйца подразделяются на несколько категорий в зависимости от качества и срока хранения. Перечислим основные классы, которые вы можете встретить на прилавках магазинов:

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Диетические (Д): Свежие яйца с коротким сроком хранения - до 7 суток после снесения, при температуре от 0 до +20 градусов. Отличаются высоким качеством и подходят для тех, кто следит за питанием.

Свежие яйца с коротким сроком хранения - до 7 суток после снесения, при температуре от 0 до +20 градусов. Отличаются высоким качеством и подходят для тех, кто следит за питанием. Extra (для экспорта): Яйца класса "extra", предназначенные для экспорта. Обладают высоким качеством и весьма востребованы на мировом рынке.

Яйца класса "extra", предназначенные для экспорта. Обладают высоким качеством и весьма востребованы на мировом рынке. Класс А (экспорт): Еще один класс для экспорта, гарантирующий высокие стандарты качества.

Еще один класс для экспорта, гарантирующий высокие стандарты качества. Столовые (С): Самые распространенные на полках магазинов. Относятся к пищевым яйцам и имеют разные размеры.

Самые распространенные на полках магазинов. Относятся к пищевым яйцам и имеют разные размеры. Перерабатывающие: Предназначены для промышленной переработки.

Как читать размеры: масса яйца в граммах

Чтобы разобраться в размерах, обратите внимание на цифры после маркировки. Например, С0 означает столовое яйцо, которое должно храниться не более 25 суток, с массой от 63 до 72,9 грамма.

отборочные (В) - масса 73 г и более; высшей категории (0) - от 63 до 72,9 г; первой категории (1) - от 53 до 62,9 г; второй категории (2) - от 45 до 52,9 г; мелкие (М) - от 35 до 44,9 г

Как выбрать яйца в магазине?

Если вы предпочитаете свежие продукты, обратите внимание на диетические яйца с коротким сроком хранения.

Для экспорта и особо требовательных случаев выбирайте "extra" или класс А.

Для повседневного использования подойдут столовые яйца разных размеров - выбирайте в зависимости от ваших предпочтений.

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