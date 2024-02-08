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Почувствует и Европа: из-за войны Украине грозит грозная стихия - климатолог

Анна Ярославская
8 февраля 2024, 09:01
Самые большие изменения климата в Украине вероятны в весенне-летний сезон, рассказала Вера Балабух.
Пылевая буря
Вера Балабух рассказала, как война в Украине влияет на изменение климата / Фото: ua.depositphotos.com

Война в Украине серьезно влияет на климат. В первую очередь, изменения коснутся южных и восточных регионов страны. Кроме того, климатические последствия военных действий ощутить и Европа.

Как рассказала климатолог Вера Балабух в интервью РБК-Украина, на изменение климата в Украине повлияет разрушение российскими оккупантами Каховской ГЭС и потеря Каховского водохранилища.

"Это приведет к росту континентальности климата, повышению температуры воздуха весной и в первую половину лета, и как следствие, к смещению начала теплого периода, лета, периодов вегетации и активной вегетации, их теплообеспечения, изменится и продолжительность этих периодов", - объяснила специалист.

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Кроме того, по ее словам, существенно может измениться и режим увлажнения. Самые большие изменения вероятны в весенне-летний сезон.

"Повышение температуры воздуха и увеличение дефицита влаги, на которые накладываются и глобальные изменения климата, могут привести к увеличению засушливости и опустынению значительных территорий региона. Увеличится риск возникновения пылевых бурь, суховеев, чрезвычайной пожарной опасности", - предупредила Балабух.

По словам специалиста, на климат существенно влияют и зеленые насаждения. Они изменяют температурный режим, режим увлажнения, уменьшают концентрацию CO2 в атмосфере. В степной части Украины выполняют защитную функцию - защищают поля и населенные пункты от пылевых бурь.

"Более 30 лет на этой территории не наблюдалось сильных пылевых бурь. Сейчас боевые действия ведутся в лесных полосах и лесах, которые были посажены в этих регионах. Значительная часть из них уже уничтожена и будет уничтожаться дальше. Можно спрогнозировать, что еще одним из последствий войны в Украине будет увеличение повторяемости и интенсивности пылевых бурь, которые ощутит и Европа", - резюмировала Балабух.

Как сообщал Главред, ранее климатолог Вера Балабух рассказала об опасности в 2024 году. По ее словам, экстремальных погодных условий у нас может быть больше и в последующие годы.

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война в Украине климат новости Украины Погода в Украине Вера Балабух
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