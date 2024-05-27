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Одна за другой ворвутся магнитны6 бури: как долго будет сохранятся опасность

Ангелина Подвысоцкая
27 мая 2024, 04:50
22
Мощность магнитной бури вырастит до почти 6-ти баллов.
солнце, магнитная буря, погода
Украину накроют сразу две магнитные бури подряд / фото: pixabay

Украину накроют сразу две магнитные бури. Об этом сообщает meteoagent.

Они начали врываться в страну еще 22 мая с мощностью 3 балла, а на следующий день силы выросла до 5-ти баллов. 24-26 мая включительно сила геомагнитного шторма снизится до 4-х баллов, после чего опустится до 3-х.

Ожидается, что 30 мая будет новая вспышка магнитной бури - 3 балла. После этого она повысится до 4-хбаллов, а затем снизится до минимума.

видео дня
магнитная буря
Украину накроют сразу две магнитные бури подряд / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 7 вспышек класса С. Сообщается, что 25 мая могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 40%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 36 солнечных пятен.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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