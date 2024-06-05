Украину накрывают дожди: каким регионам готовиться к ухудшению погоды

Сразу в нескольких регионах Украины будут грозовые дожди, а кое-где и шквалы. Но температура станет неожиданностью для многих.

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Украину накроют осадки / фото: pixabay

Погода в Украине 6 июня будет достаточно контрастная и неустойчивая. Атмосферные фронты с запада и линии схождения с востока обусловят кратковременные грозовые дожди.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Telegram. По ее словам, именно в западных областях, а также на Киевщине, Черниговщине, Полтавщине, Сумщине будут дожди, грозы и даже град. Другие области осадки обойдут стороной.

Относительно температуры воздуха - в четверг самой высокой она будет на юге и юго-востоке, до +27+33 градусов. Зато на северо-востоке и на Волыни ожидается +22+25 градусов.

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Погода в Украине 6 июня / meteoprog

В столице завтра, 6 июня, как прогнозирует Диденко, серьезные осадки не предвидятся.



"В Киеве 6-го июня какие-то серьезные осадки - вряд ли, не должно задеть. Ночью до +17 градусов, днем до +27 градусов", - говорит синоптик.

Погода в Киеве 6 июня / meteoprog

В целом по Украине в течение суток предполагается +25+29 градусов. В дальнейшем по неделе, как прогнозирует синоптик, по всей стране будет тепло или очень тепло. Периодически регионы будут накрывать грозовые дожди преимущественно на западе и севере, местами в центре Украины.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.



Что известно о погоде в Украине - последние новости

Напомним, на следующей неделе ожидается ощутимое снижение температуры воздуха - показатели температуры станут примерно на 5 градусов ниже.

Ранее сообщалось, что погодные условия будут определяться малоградиентным полем пониженного давления, линиями неустойчивости и воздушной массой субтропического происхождения, из-за чего температура воздуха в течение недели будет выше нормы.

Накануне Украину накрыла сильная магнитная буря. По словам специалистов, ее мощность достигла сначала 3-х, а затем 4-х и даже 5-ти баллов.



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