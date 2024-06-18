Головоломка со спичками: всего за два хода надо сложить наибольшее число

Нужно быть сообразительными и быстрыми, как искра, чтобы найти правильный ответ в этой загадке.

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Нужно всего за два хода составить наибольшее число/ коллаж: Главред, фото: jagranjosh, depositphotos.com/ua

Головоломки и оптические иллюзии помогают тренировать мозг, улучшать свои навыки решения логических задач и обострять внимательность. Регулярное разгадывание таких загадок может дать невероятный эффект - это лишь поначалу такие задачи могут казаться очень сложными, а после нескольких таких тренировок многим удастся щелкать их, как орешки.

В следующей загадке нужно составить из спичек наибольшее возможное число, пишет jagranjosh. Не каждому удастся разгадать такую сложную загадку.

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Эта головоломка проверит частично ваши математические способности, а частично - навыки критического мышления. Только нестандартные, оригинальные подходы к решению задачи помогут как можно быстрее выйти победителем из этой игры.

На картинке мы видим число 508, которое выложено из спичек. Нужно переложить всего две спички и попытаться создать максимально большое число, которое вам только удастся.

Довольно непросто будет справиться с такой задачей, ведь нужно осуществить всего два хода и не более.

Попробуйте сосредоточиться на загадке и не отвлекаться. Если приложить усилия и проявить терпение, вам точно удастся найти максимально возможное число в этом задании.

Надо только за два хода сложить наибольшее число/ jagranjosh

Правильный ответ вы сможете увидеть внизу. Но не пролистывайте страницу вниз, пока не попробуете разгадать загадку самостоятельно - такое задание точно стоит того, чтобы уделить немного времени и испытать свои силы.

Итак, самое большое число, которое предлагают пользователи сети после разгадывания этой загадки - это 51181. Для этого просто нужно передвинуть верхнюю и нижнюю палочки от 0 и поставить их рядом с цифрой 8. Другие возможные ответы - 999 и 1503.

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке для самых сообразительных, в которой только единицы прочитают слово за 8 секунд. Непросто будет догадаться, какое именно слово зашифровано на картинке.

Также ранее мы рассказывали об оптической иллюзии на проверку внимательности, в которой надо за 4 секунды найти странный пирог. Непросто будет заметить, какой именно пирог среди всех остальных является "неправильным".

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