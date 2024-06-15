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Что значит "його/її ґедзь вкусив": не все знают правильный ответ

Алёна Воронина
15 июня 2024, 10:11
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Мы можем часто слышать такое выражение. Но знаете ли вы, что оно означает на самом деле?
Украинский язык, Ольга Багний
Что значит "його/її ґедзь вкусив"/ коллаж: Главред, фото: Википедия, скрин

Нередко в разговоре с другими людьми можно услышать словосочетание "ґедзь вкусив". Например, кто-то может сказать о ком-то из знакомых: "Ой, її сьогодні ніби ґедзь вкусив – вона накричала на мене з самого ранку" или "Та з ним сьогодні навіть поговорити нормально не можна – його ґедзь вкусив".

На самом деле такое выражение нужно воспринимать не буквально, а в переносном смысле. Автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, что означает этот фразеологизм.

"Кусал ли вас "ґедзь"? Конечно, кусал. Только я сейчас не о насекомом, а о фразеологизме. Когда человек нервный, когда он сердитый, когда у него плохое настроение, то говорят "Його вкусив ґедзь", - отметила Багний.

видео дня

В Словаре фразеологизмов украинского языка подается такое определение выражения "наче ґедзь напав (вкусив)" - "у когось поганий настрій, хтось перебуває в неврівноваженому стані, нервує, сердитий і т.ін.".

Смотрите видео с объяснением, что означает "його/її ґедзь вкусив":

Кто такая Ольга Багний?

Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, почему нельзя говорить "Яка зараз година?" и "Скільки годин?". Нередко можно услышать неправильные вопросы, когда кто-то хочет узнать, который сейчас час.

Также ранее Ольга Багний рассказала, что означает слово "прескевю". С таким явлением сталкиваются многие, но лишь единицы знают термин, которым оно называется.

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