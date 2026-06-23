Россияне выдвигают претензию Путину: Зеленский — об усилении давления на РФ

Украина настаивает на проведении реальных переговоров о прекращении войны.

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Россияне выдвигают Путину претензию / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Что говорит Зеленский:

Россияне выдвигают Путину претензию

Украине нужно усиливать давление на РФ

Украинские военные наносят мощные удары по объектам российских оккупантов. Это наше давление на Россию, которое заставляет россиян выдвигать претензии российскому диктатору Владимиру Путину. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Зеленский добавил, что на фронте не менее 20% поражений российских сил – заслуга бойцов Центра спецопераций "Альфа" СБУ.

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"Каждый день видно, что украинская меткость работает. Я благодарен всем задействованным силам. СБС, Силы специальных операций, СБУ, ГУР, все наши подразделения — спасибо вам. Это наше давление и любая другая форма давления на Россию должны действовать и в дальнейшем и привести к миру. Уже большинство в России предъявляет претензии Путину, что его войне не видно ни конца, ни края, и все нынешние трудности для россиян должны подталкивать их к мысли, что эта их война — и это не просто "камни с неба", и что их война должна закончиться. Нужны реальные переговоры, Украина выдвинула все предложения по этому поводу", — подчеркнул президент.

Военная помощь Украине

Владимир Зеленский провел совещания с дипломатической командой по поводу мероприятий в августе. Киев хочет договориться о поставках средств ПВО, которые обещают партнеры.

"График поставок средств ПВО — это ключевой график для Украины и личная ответственность дипломатов по всем направлениям именно такого нашего сотрудничества с партнерами. Команда правительства, министерств иностранных дел и обороны Украины должна сосредоточиться именно на этом. Нужны результаты", — говорит он.

Смотрите видео с заявлением Владимира Зеленского:

Зеленский сделал заявление о войне / фото: скриншот

Когда Украина сможет взять Крым под огневой контроль – полковник

Полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Главреду заявил, что Украина могла бы взять Крым под огневой контроль за несколько недель. Однако для этого понадобится миллион ракет. Сейчас у Киева нет таких запасов ракет. При такой интенсивности, как сейчас, Украине понадобится полтора-два года.

"Столько времени понадобится, чтобы загнать Крым в режим оперативного котла, чтобы россияне там сами себя уничтожили, и там их просто не осталось. Если появится возможность увеличить поставки нам беспилотников оперативного уровня (они действуют на расстояние 100–150 км), а такая возможность может появиться, то дело пойдет быстрее. И тогда к летней кампании 2027 года мы сможем перевести Крым в оперативное окружение", — подчеркнул Свитан.

Если Украина получит в достаточном количестве ракет с дальностью 300 км, то Крым окажется в полном оперативном окружении уже к концу осени или концу 2026 года. Тогда под контроль будут взяты все переходы на полуостров.

Удары по Крыму — важные новости

Напомним, ранее представитель ГУР Андрей Юсов сделал важное заявление о подготовке новых операций. Он подчеркнул, что удары по ключевым объектам в Крыму существенно повлияют на дальнейшее развитие событий на фронте и усилят давление на оккупантов.

Отметим, что командующий Национальной гвардией генерал-майор Александр Пивненко в ходе интервью заявил об усилении ударов по логистическим артериям противника. По его словам, уничтожение логистики противника поможет нарушить снабжение и ускорить деморализацию оккупантов.

Как ранее сообщал Главред, полковник запаса Роман Свитан высказал позицию относительно возможности взятия Крыма под огневой контроль. Свитан обратил внимание на сложные новые операции против РФ в Крыму и призвал наращивать поставки беспилотников и ракет для ускорения операций в ближайшие месяцы.

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О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964 г., г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который побывал в плену в 2014 году, работал советником главы Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и в других СМИ, пишет Википедия.

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