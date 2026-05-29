Пожары, выбитые окна и раненые: РФ ударила по жилым домам в Запорожье

Анна Ярославская
29 мая 2026, 07:44
Всего повреждены четыре многоквартирных дома. Без газоснабжения временно остался один подъезд.
Атака на Запорожье
Взрывной волной выбиты окна и изуродованы балконы в 4 домах / Коллаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Кратко:

  • Армия РФ атаковала Запорожье
  • В Александровском районе города повреждены четыре многоэтажки
  • Ранения различной степени тяжести получили две женщины

Российская оккупационная армия в ночь на 29 мая атаковала Запорожье. Повреждена многоэтажка. В доме изуродованы окна и балконы. Пострадали люди.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров ночью сообщал об угрозе применения ударных беспилотников и управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области и городу Запорожье.

По его словам, две женщины получили ранения из-за вражеской атаки по Запорожью.

"Осколочные ранения лица, ног и грудной клетки получили 80-летняя и 47-летняя женщина. Им уже оказывается медицинская помощь", - написал Федоров.

КАБ - основные характеристики / Инфографика: Главред

Глава ОВА также сообщил, что продолжается ликвидация последствий ночной вражеской атаки в Александровском районе областного центра.

Всего повреждены четыре многоквартирных дома - выбиты окна и изуродованы балконы. Также повреждения получили нежилые здания и помещения.

Без газоснабжения временно остался один подъезд жилого дома.

Специалисты обследуют территорию и фиксируют повреждения. Параллельно продолжаются работы по закрытию выбитых окон листами OSB.

На месте атаки работают экстренные и коммунальные службы и оказывают жителям помощь.

В 7:00 Федоров уточнил, что четыре человека пострадали в результате вражеских атак по Запорожскому району и областному центру. Всего за сутки оккупанты нанесли 764 удара по 44 населенным пунктам Запорожской области.

  Последствия атаки дронов на Запорожье 29 мая
Как писал Главред, в ночь на 27 мая Чернигов находился под массированным обстрелом вражеских дронов. В городе прозвучало более 15 взрывов. В результате повреждено одно из предприятий города.

В ночь на 26 мая российская оккупационная армия нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по Одессе. В результате был поврежден объект инфраструктуры в одном из районов города. Есть погибший и пострадавшие.

Ночью 24 мая Россия осуществила массированную комбинированную атаку по Украине, применив баллистические ракеты, крылатые ракеты, гиперзвуковые "Кинжалы" и ударные дроны. Наиболее мощные удары пришлись на Киев и Киевскую область.

По Белой Церкви РФ била Орешником, сотрудникам ГСЧС пришлось тушить 3 гаража.

Всего в Киеве пострадали 86 человек. Два человека погибли.

В Украине испытали дрон, который сможет догонять "Шахеды"

В Украине испытали эстонский скоростной ракетный перехватчик под названием P4P. Этот революционный БПЛА сочетает в себе вертикальный взлет мультикоптера и скорость ракеты.

Перехватчик может развивать скорость, достаточную для поражения реактивных беспилотников, которые движутся со скоростью около 500 км/ч. Ранее такие цели были недосягаемыми для обычных перехватчиков.

Известно, что P4P использует ракетный двигатель для быстрого приближения к цели.

Поскольку РФ активно работает над созданием более быстрых ударных беспилотников, эстонский перехватчик поможет бороться именно с такими дронами.

О персоне: Иван Федоров

Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, председатель Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года

С 2020 - Мелитопольский городской голова.

В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ.

В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОВА.

