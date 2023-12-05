"Убьют" ваше авто: ТОП-5 вредных лайфхаков в зимнем уходе за автомобилем

Главред расскажет про уход за автомобилем зимой и главных распространенных ошибках.

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ТОП-5 вредных лайфхаков в зимнем уходе за автомобилем / коллаж: Главред, фото: скриншот ТикТок

Все водители так или иначе обретают свои лайфхаки по уходу за автомобилем и советуют их другим. Однако среди лайфхаков по уходу за транспортным средством зимой есть очень много заблуждений. Мы расскажем всё про уход за автомобилем зимой.

Эксперт по автомобилям рассказал, как зимой ухаживать за машиной и какие ошибки ни в коем случае не стоит допускать.

Что нельзя делать с машиной зимой - омовение зеркал и стекол уксусом

Об этом лайфхаке слышали практически все, его используют для того, чтобы стекла не потели или быстрее размораживались. Однако он совершенно не подходит. Всё дело в том, что уксус способен оставлять такие разводы, с которыми потом невозможно справиться самостоятельно.

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Что нельзя делать с машиной зимой - разбавление солярки ацетоном или бензином

Этот лайфхак предназначен якобы для того, чтобы автомобиль лучше заводился. Этот совет абсолютно губителен для современных авто и может повлечь за собой серьезные неисправности.

Что нельзя делать с машиной зимой - обработка фар зубной пастой

Этот лайфхак предлагают для того, чтобы свет фар был ярче. Всё дело в том, что зубная паста - это абразив, который стирает лак с фар, после чего они желтеют. Лучше всего просто вовремя обновлять лаковое покрытие.

Что нельзя делать с машиной зимой - окрытие замка с помощью "ведешки"

Средство WD совершенно не подходит для того, чтобы замок оттаял или его было легче открыть.Это средство может "убить" замок и его собственный секрет, что приведет к неисправности из-за закисания. Лучше использовать специальный размораживатель.

Что нельзя делать с машиной зимой - стоячие дворники

Зимой достаточно часто водители ставят дворники для того, чтобы они не примерзали к стеклу. Однако такой лайфхак способен растянуть пружину в очистителях, после чего они перестанут хорошо очищать стекла. Для того, чтобы не нарушить систему, лучше просто под рычаги подкладывать, например, спичечный коробок.

Смотрите видео о вредных лайфхаках по уходу за авто:

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