Как защитить зеркала от дождя: эксперт по автомобилям показал копеечный трюк

Капли дождя на боковом зеркале - не столько романтика, сколько преграды на пути. Главред расскажет, как с ними бороться.

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Как защитить зеркала от дождя / коллаж: Главред, фото: скриншот ТикТок

Мокрые боковые зеркала добавляют тревожности во время и без того нелегкой дороги во время дождя, однако оказывается, что от них можно избавиться. Мы расскажем, как убрать разводя на зеркале заднего вида во время дождя, чтобы они не мешали всё видеть.

Как защитить зеркала от дождя - совет автомобилистам

Капли на боковых зеркалах явно затрудняют передвижение. Эксперт по автомобилям в своем блоге в ТикТок рассказал, чем обработать боковые зеркала авто, чтобы на них не было капель даже во время проливного дождя.

Для начала необходимо с помощью микрофибры вытереть насухо зеркала, после чего выдавить на них по горошине зубной пасты.

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Затем этой же микрофиброй придется долго и тщательно втирать зубную пасту в зеркало, пока оно из мутного не превратится в прозрачное. Зубная паста создаст на зеркале такое покрытие, которое будет отталкивать, а не задерживать капли, что очень поможет во время передвижения авто под дождем.

Подробнее о том, как обработать зеркала от дождя смотрите в видео:

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