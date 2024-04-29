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Как понять, что нужно менять тормоза: советы, без которых не обойтись водителям

Дмитрий Видоменко
29 апреля 2024, 12:35
"Как понять, что нужно менять тормоза?" - очень актуальных для многих водителей и прочих автолюбителей вопрос. Главред детально отвечает на него.
Тормоза
Как понять, что нужно менять тормоза? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Существует несколько признаков, которые могут сигнализировать о необходимости замены тормозных дисков, сообщает проект "Вещаем по Делу".

Как понять, что необходимо менять тормозные диски?

Вибрация педали тормоза ‒ один из наиболее распространенных признаков износа или деформации тормозных дисков. Она может ощущаться как легкое дрожание или более сильная вибрация, отдающая в руль.

Биение кузова ‒ сильное биение кузова, особенно при интенсивном торможении, может быть признаком того, что один или несколько дисков деформированы.

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Снижение эффективности торможения:

  • Увеличение тормозного пути: Если вы заметили, что для остановки автомобиля требуется больше времени и усилия, чем обычно, это может быть признаком износа тормозных дисков.
  • Увод автомобиля в сторону: Если при торможении автомобиль уводит в сторону, это может быть признаком того, что один из дисков изношен больше, чем другие.
  • Снижение плавности торможения: Торможение может стать менее плавным, с ощущением рывков или провалов.

Внешние признаки:

  • Износ: На поверхности дисков могут быть видны глубокие царапины, задиры или сколы.
  • Тонкий диск: Толщина диска должна соответствовать рекомендациям производителя вашего автомобиля.
  • Индикатор износа: На некоторых дисках есть специальные индикаторы износа, которые представляют собой проточки на рабочей поверхности. Если эти проточки исчезли, значит, диск пора менять.
  • Трещины: Трещины на дисках недопустимы и являются основанием для их немедленной замены.

Посторонние звуки:

  • Скрип: Скрип при торможении может быть признаком износа тормозных колодок или дисков.
  • Металлический скрежет: Металлический скрежет во время торможения может быть признаком того, что колодки полностью изношены и повредили диски.

Важно:

  • Не рекомендуется игнорировать признаки износа тормозных дисков, так как это может привести к серьезным поломкам и авариям.
  • При появлении первых признаков износа необходимо как можно скорее обратиться в автосервис для диагностики и замены дисков.
  • Регулярно проверяйте состояние тормозных дисков, особенно перед дальними поездками.

Помимо перечисленных признаков, о необходимости замены тормозных дисков могут сигнализировать и другие факторы:

  • Пробег автомобиля;
  • Стиль вождения;
  • Условия эксплуатации.

Для точной оценки степени износа тормозных дисков рекомендуется обратиться к опытному специалисту.

Сколько в среднем ходят тормозные диски?

Срок службы тормозных дисков зависит от многих факторов:

  • Марка и модель автомобиля;
  • Стиль вождения;
  • Условия эксплуатации;
  • Качество тормозных колодок.

В среднем, тормозные диски на обычных легковых автомобилях служат от 80 000 до 120 000 километров. На дисках для передней оси ресурс обычно меньше, чем на задних, так как они испытывают большую нагрузку. Спортивные автомобили и автомобили с более тяжелым двигателем, как правило, требуют более частой замены тормозных дисков. При агрессивном стиле вождения с резкими торможениями диски также изнашиваются быстрее. Использование некачественных тормозных колодок может привести к преждевременному износу дисков.

Важно - регулярно проверять состояние тормозных дисков, особенно перед дальними поездками. При появлении первых признаков износа, таких как вибрация педали тормоза, биение кузова, снижение эффективности торможения или посторонние звуки, необходимо обратиться в автосервис для диагностики и замены дисков.

Не рекомендуется игнорировать признаки износа тормозных дисков, так как это может привести к серьезным поломкам и авариям.

Тормоза

Что будет, если не менять тормозные диски?

Если не менять тормозные диски, когда это необходимо, это может привести к:

Серьезным проблемам с безопасностью:

  • Снижение эффективности торможения: Это может привести к увеличению тормозного пути, что может стать причиной ДТП, особенно в опасных ситуациях.
  • Увод автомобиля в сторону: При торможении автомобиль может уводить в сторону, что также может привести к аварии.
  • Потеря контроля над автомобилем: В крайних случаях изношенные или деформированные диски могут привести к полной потере контроля над автомобилем.

Повреждению других компонентов тормозной системы:

  • Износ тормозных колодок: Изношенные диски могут привести к ускоренному износу тормозных колодок.
  • Повреждение суппортов: Если диски сильно изношены или деформированы, они могут повредить суппорты тормозов.
  • Поломка тормозной системы: В некоторых случаях изношенные диски могут привести к поломке тормозной системы, что может иметь катастрофические последствия.

Дополнительным расходам:

  • Замена тормозных дисков: Стоимость замены тормозных дисков может быть значительной, особенно если требуется замена дисков на всех колесах.
  • Ремонт других компонентов тормозной системы: Если изношенные диски привели к повреждению других компонентов тормозной системы, ремонт может быть еще более дорогим.

Важно:

  • Не рекомендуется игнорировать признаки износа тормозных дисков.
  • При появлении первых признаков, таких как вибрация педали тормоза, биение кузова, снижение эффективности торможения или посторонние звуки, необходимо обратиться в автосервис для диагностики и замены дисков.
  • Регулярно проверяйте состояние тормозных дисков, особенно перед дальними поездками.
  • Своевременная замена тормозных дисков - это залог вашей безопасности на дороге.

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