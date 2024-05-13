Как почистить кондиционер своими руками: приемы, которые не угробят агрегат

Рано или поздно, но люди задумываются: "Как почистить кондиционер своими руками?" и сделать это максимально аккуратною

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Как почистить кондиционер своими руками? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

"Как почистить кондиционер в домашних условиях" – вопрос не такой простой, как кажется на первый взгляд. Проект "Киевкомфорт" рассказывает, можно ли это сделать.

1. Подготовка:

Перед началом работы отключите кондиционер от сети электропитания.

Откройте крышку внутреннего блока кондиционера.

Снимите фильтры.

2. Чистка фильтров:

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Пропылесосьте фильтры.

Помойте фильтры в теплой воде с использованием мягкого моющего средства.

Тщательно просушите фильтры.

3. Чистка внутреннего блока:

Пропылесосьте внутренний блок кондиционера.

Влажной тряпкой протрите лопасти вентилятора и другие поверхности внутреннего блока.

При необходимости используйте специальное средство для чистки кондиционеров.

4. Чистка дренажной системы:

Найдите дренажное отверстие внутреннего блока кондиционера.

Подставьте емкость под дренажное отверстие.

Пролейте через дренажную систему небольшое количество чистой воды.

Если вода не вытекает свободно, прочистите дренажную систему с помощью проволоки.

5. Сборка кондиционера:

Установите фильтры на место.

Закройте крышку внутреннего блока кондиционера.

Включите кондиционер в сеть электропитания.

Что за проект "КиевКомфорт?" "Київ Комфорт" - компания из столицы Украины, которая занимается установкой и ремонтом кондиционеров, сообщается на официальном сайте.

Как почистить внутренний блок кондиционера?

Чистка внутреннего блока кондиционера:

Инструменты и материалы:

пылесос;

мягкая тряпка;

емкость для воды;

моющее средство для кондиционеров (необязательно);

защитные очки и перчатки (рекомендуется).

Этапы очистки:

1. Подготовка:

Отключите кондиционер от электросети. Это важный шаг, который нельзя игнорировать, чтобы обезопасить себя от удара током.

Откройте крышку внутреннего блока кондиционера. Как правило, она фиксируется на защелках или винтах.

Снимите фильтры. Они обычно легко вынимаются из пазов.

2. Чистка фильтров:

Пропылесосьте фильтры. Удалите всю видимую пыль и грязь.

Помойте фильтры в теплой воде с использованием моющего средства для кондиционеров. Не используйте агрессивные химические вещества, которые могут повредить фильтры.

Тщательно просушите фильтры. Не устанавливайте фильтры во внутренний блок кондиционера, пока они полностью не высохнут.

3. Чистка внутреннего блока:

Пропылесосьте внутренний блок кондиционера. Удалите пыль и грязь с лопастей вентилятора, жалюзи и других поверхностей.

Влажной тряпкой протрите лопасти вентилятора и другие поверхности внутреннего блока. При необходимости смочите тряпку в растворе моющего средства для кондиционеров.

Дайте внутреннему блоку кондиционера полностью высохнуть.

4. Сборка кондиционера:

Установите фильтры на место. Убедитесь, что они правильно установлены в пазах.

Закройте крышку внутреннего блока кондиционера.

Включите кондиционер в сеть электропитания.

Советы:

Чистите фильтры кондиционера каждые 2-4 недели.

Чистите внутренний блок кондиционера 1-2 раза в год.

Если вы не уверены в своих силах, обратитесь к профессионалам.

Что такое кондиционер? Кондиционер — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники, сообщает "Википедия".

В простейшей форме кондиционер предназначен для регулирования и поддержания заданной температуры воздуха в помещении.

Как понять, что нужно чистить кондиционер?

Признаки того, что ваш кондиционер нуждается в чистке:

1. Неприятный запах:

Если при включении кондиционера вы чувствуете затхлый, плесневелый или другой неприятный запах, это верный признак того, что его необходимо почистить.

Запах появляется из-за скопления пыли, грязи, плесени и бактерий во внутреннем блоке кондиционера.

2. Снижение эффективности работы:

Если кондиционер стал хуже охлаждать или нагревать воздух, а также потребляет больше электроэнергии, чем обычно, это может быть связано с загрязнением фильтров и других компонентов.

Загрязненные фильтры препятствуют свободному потоку воздуха, что снижает эффективность работы кондиционера.

3. Появление шума и вибрации:

Если при работе кондиционера вы слышите посторонние шумы, такие как скрип, гул или вибрация, это может быть признаком того, что в нем скопилась грязь или износились некоторые детали.

Загрязнение вентилятора и других вращающихся частей кондиционера может привести к появлению шума и вибрации.

4. Видимое загрязнение:

Если вы видите, что на фильтрах, жалюзи и других элементах внутреннего блока кондиционера скопилась пыль, грязь, плесень или другие загрязнения, это означает, что его необходимо почистить.

5. Рекомендации производителя:

В инструкции к вашему кондиционеру должны быть указаны рекомендации по его чистке.

Как правило, производители рекомендуют чистить фильтры кондиционера каждые 2-4 недели, а внутренний блок - 1-2 раза в год.

Помимо этих признаков, есть еще несколько факторов, которые могут влиять на частоту чистки кондиционера:

Запыленность помещения:

Если вы живете в пыльном регионе или вблизи оживленных дорог, вам необходимо чистить кондиционер чаще.

Интенсивность использования:

Если вы пользуетесь кондиционером ежедневно, его необходимо чистить чаще, чем если вы включаете его только изредка. Наличие аллергиков или людей с респираторными заболеваниями. В этом случае необходимо чистить кондиционер чаще, чтобы снизить риск развития аллергических реакций и других проблем со здоровьем.

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