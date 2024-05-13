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Как почистить кондиционер своими руками: приемы, которые не угробят агрегат

Дмитрий Видоменко
13 мая 2024, 17:13
101
Рано или поздно, но люди задумываются: "Как почистить кондиционер своими руками?" и сделать это максимально аккуратною
Кондиционер
Как почистить кондиционер своими руками? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

"Как почистить кондиционер в домашних условиях" – вопрос не такой простой, как кажется на первый взгляд. Проект "Киевкомфорт" рассказывает, можно ли это сделать.

1. Подготовка:

  • Перед началом работы отключите кондиционер от сети электропитания.
  • Откройте крышку внутреннего блока кондиционера.
  • Снимите фильтры.

2. Чистка фильтров:

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  • Пропылесосьте фильтры.
  • Помойте фильтры в теплой воде с использованием мягкого моющего средства.
  • Тщательно просушите фильтры.

3. Чистка внутреннего блока:

  • Пропылесосьте внутренний блок кондиционера.
  • Влажной тряпкой протрите лопасти вентилятора и другие поверхности внутреннего блока.
  • При необходимости используйте специальное средство для чистки кондиционеров.

4. Чистка дренажной системы:

  • Найдите дренажное отверстие внутреннего блока кондиционера.
  • Подставьте емкость под дренажное отверстие.
  • Пролейте через дренажную систему небольшое количество чистой воды.
  • Если вода не вытекает свободно, прочистите дренажную систему с помощью проволоки.

5. Сборка кондиционера:

  • Установите фильтры на место.
  • Закройте крышку внутреннего блока кондиционера.
  • Включите кондиционер в сеть электропитания.

Что за проект "КиевКомфорт?"

"Київ Комфорт" - компания из столицы Украины, которая занимается установкой и ремонтом кондиционеров, сообщается на официальном сайте.

Как почистить внутренний блок кондиционера?

Чистка внутреннего блока кондиционера:

Инструменты и материалы:

  • пылесос;
  • мягкая тряпка;
  • емкость для воды;
  • моющее средство для кондиционеров (необязательно);
  • защитные очки и перчатки (рекомендуется).

Этапы очистки:

1. Подготовка:

  • Отключите кондиционер от электросети. Это важный шаг, который нельзя игнорировать, чтобы обезопасить себя от удара током.
  • Откройте крышку внутреннего блока кондиционера. Как правило, она фиксируется на защелках или винтах.
  • Снимите фильтры. Они обычно легко вынимаются из пазов.

2. Чистка фильтров:

  • Пропылесосьте фильтры. Удалите всю видимую пыль и грязь.
  • Помойте фильтры в теплой воде с использованием моющего средства для кондиционеров. Не используйте агрессивные химические вещества, которые могут повредить фильтры.
  • Тщательно просушите фильтры. Не устанавливайте фильтры во внутренний блок кондиционера, пока они полностью не высохнут.

3. Чистка внутреннего блока:

  • Пропылесосьте внутренний блок кондиционера. Удалите пыль и грязь с лопастей вентилятора, жалюзи и других поверхностей.
  • Влажной тряпкой протрите лопасти вентилятора и другие поверхности внутреннего блока. При необходимости смочите тряпку в растворе моющего средства для кондиционеров.
  • Дайте внутреннему блоку кондиционера полностью высохнуть.

4. Сборка кондиционера:

  • Установите фильтры на место. Убедитесь, что они правильно установлены в пазах.
  • Закройте крышку внутреннего блока кондиционера.
  • Включите кондиционер в сеть электропитания.

Советы:

  • Чистите фильтры кондиционера каждые 2-4 недели.
  • Чистите внутренний блок кондиционера 1-2 раза в год.
  • Если вы не уверены в своих силах, обратитесь к профессионалам.

Что такое кондиционер?

Кондиционер — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники, сообщает "Википедия".
В простейшей форме кондиционер предназначен для регулирования и поддержания заданной температуры воздуха в помещении.

Кондиционер

Как понять, что нужно чистить кондиционер?

Признаки того, что ваш кондиционер нуждается в чистке:

1. Неприятный запах:

  • Если при включении кондиционера вы чувствуете затхлый, плесневелый или другой неприятный запах, это верный признак того, что его необходимо почистить.
  • Запах появляется из-за скопления пыли, грязи, плесени и бактерий во внутреннем блоке кондиционера.

2. Снижение эффективности работы:

  • Если кондиционер стал хуже охлаждать или нагревать воздух, а также потребляет больше электроэнергии, чем обычно, это может быть связано с загрязнением фильтров и других компонентов.
  • Загрязненные фильтры препятствуют свободному потоку воздуха, что снижает эффективность работы кондиционера.

3. Появление шума и вибрации:

  • Если при работе кондиционера вы слышите посторонние шумы, такие как скрип, гул или вибрация, это может быть признаком того, что в нем скопилась грязь или износились некоторые детали.
  • Загрязнение вентилятора и других вращающихся частей кондиционера может привести к появлению шума и вибрации.

4. Видимое загрязнение:

Если вы видите, что на фильтрах, жалюзи и других элементах внутреннего блока кондиционера скопилась пыль, грязь, плесень или другие загрязнения, это означает, что его необходимо почистить.

5. Рекомендации производителя:

  • В инструкции к вашему кондиционеру должны быть указаны рекомендации по его чистке.
  • Как правило, производители рекомендуют чистить фильтры кондиционера каждые 2-4 недели, а внутренний блок - 1-2 раза в год.

Помимо этих признаков, есть еще несколько факторов, которые могут влиять на частоту чистки кондиционера:

Запыленность помещения:

Если вы живете в пыльном регионе или вблизи оживленных дорог, вам необходимо чистить кондиционер чаще.

Интенсивность использования:

Если вы пользуетесь кондиционером ежедневно, его необходимо чистить чаще, чем если вы включаете его только изредка. Наличие аллергиков или людей с респираторными заболеваниями. В этом случае необходимо чистить кондиционер чаще, чтобы снизить риск развития аллергических реакций и других проблем со здоровьем.

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