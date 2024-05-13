Как почистить кондиционер своими руками: приемы, которые не угробят агрегат

"Как почистить кондиционер в домашних условиях" – вопрос не такой простой, как кажется на первый взгляд. Проект "Киевкомфорт" рассказывает, можно ли это сделать.
1. Подготовка:
- Перед началом работы отключите кондиционер от сети электропитания.
- Откройте крышку внутреннего блока кондиционера.
- Снимите фильтры.
2. Чистка фильтров:
- Пропылесосьте фильтры.
- Помойте фильтры в теплой воде с использованием мягкого моющего средства.
- Тщательно просушите фильтры.
3. Чистка внутреннего блока:
- Пропылесосьте внутренний блок кондиционера.
- Влажной тряпкой протрите лопасти вентилятора и другие поверхности внутреннего блока.
- При необходимости используйте специальное средство для чистки кондиционеров.
4. Чистка дренажной системы:
- Найдите дренажное отверстие внутреннего блока кондиционера.
- Подставьте емкость под дренажное отверстие.
- Пролейте через дренажную систему небольшое количество чистой воды.
- Если вода не вытекает свободно, прочистите дренажную систему с помощью проволоки.
5. Сборка кондиционера:
- Установите фильтры на место.
- Закройте крышку внутреннего блока кондиционера.
- Включите кондиционер в сеть электропитания.
Что за проект "КиевКомфорт?"
"Київ Комфорт" - компания из столицы Украины, которая занимается установкой и ремонтом кондиционеров, сообщается на официальном сайте.
Как почистить внутренний блок кондиционера?
Чистка внутреннего блока кондиционера:
Инструменты и материалы:
- пылесос;
- мягкая тряпка;
- емкость для воды;
- моющее средство для кондиционеров (необязательно);
- защитные очки и перчатки (рекомендуется).
Этапы очистки:
1. Подготовка:
- Отключите кондиционер от электросети. Это важный шаг, который нельзя игнорировать, чтобы обезопасить себя от удара током.
- Откройте крышку внутреннего блока кондиционера. Как правило, она фиксируется на защелках или винтах.
- Снимите фильтры. Они обычно легко вынимаются из пазов.
2. Чистка фильтров:
- Пропылесосьте фильтры. Удалите всю видимую пыль и грязь.
- Помойте фильтры в теплой воде с использованием моющего средства для кондиционеров. Не используйте агрессивные химические вещества, которые могут повредить фильтры.
- Тщательно просушите фильтры. Не устанавливайте фильтры во внутренний блок кондиционера, пока они полностью не высохнут.
3. Чистка внутреннего блока:
- Пропылесосьте внутренний блок кондиционера. Удалите пыль и грязь с лопастей вентилятора, жалюзи и других поверхностей.
- Влажной тряпкой протрите лопасти вентилятора и другие поверхности внутреннего блока. При необходимости смочите тряпку в растворе моющего средства для кондиционеров.
- Дайте внутреннему блоку кондиционера полностью высохнуть.
4. Сборка кондиционера:
- Установите фильтры на место. Убедитесь, что они правильно установлены в пазах.
- Закройте крышку внутреннего блока кондиционера.
- Включите кондиционер в сеть электропитания.
Советы:
- Чистите фильтры кондиционера каждые 2-4 недели.
- Чистите внутренний блок кондиционера 1-2 раза в год.
- Если вы не уверены в своих силах, обратитесь к профессионалам.
Что такое кондиционер?
Кондиционер — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники, сообщает "Википедия".
В простейшей форме кондиционер предназначен для регулирования и поддержания заданной температуры воздуха в помещении.
Как понять, что нужно чистить кондиционер?
Признаки того, что ваш кондиционер нуждается в чистке:
1. Неприятный запах:
- Если при включении кондиционера вы чувствуете затхлый, плесневелый или другой неприятный запах, это верный признак того, что его необходимо почистить.
- Запах появляется из-за скопления пыли, грязи, плесени и бактерий во внутреннем блоке кондиционера.
2. Снижение эффективности работы:
- Если кондиционер стал хуже охлаждать или нагревать воздух, а также потребляет больше электроэнергии, чем обычно, это может быть связано с загрязнением фильтров и других компонентов.
- Загрязненные фильтры препятствуют свободному потоку воздуха, что снижает эффективность работы кондиционера.
3. Появление шума и вибрации:
- Если при работе кондиционера вы слышите посторонние шумы, такие как скрип, гул или вибрация, это может быть признаком того, что в нем скопилась грязь или износились некоторые детали.
- Загрязнение вентилятора и других вращающихся частей кондиционера может привести к появлению шума и вибрации.
4. Видимое загрязнение:
Если вы видите, что на фильтрах, жалюзи и других элементах внутреннего блока кондиционера скопилась пыль, грязь, плесень или другие загрязнения, это означает, что его необходимо почистить.
5. Рекомендации производителя:
- В инструкции к вашему кондиционеру должны быть указаны рекомендации по его чистке.
- Как правило, производители рекомендуют чистить фильтры кондиционера каждые 2-4 недели, а внутренний блок - 1-2 раза в год.
Помимо этих признаков, есть еще несколько факторов, которые могут влиять на частоту чистки кондиционера:
Запыленность помещения:
Если вы живете в пыльном регионе или вблизи оживленных дорог, вам необходимо чистить кондиционер чаще.
Интенсивность использования:
Если вы пользуетесь кондиционером ежедневно, его необходимо чистить чаще, чем если вы включаете его только изредка. Наличие аллергиков или людей с респираторными заболеваниями. В этом случае необходимо чистить кондиционер чаще, чтобы снизить риск развития аллергических реакций и других проблем со здоровьем.
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