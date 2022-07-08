6 способов спастись от жары: как охладить комнату без кондиционера

Как охладить комнату без кондиционера / скриншот

Спать в комнате без кондиционера в 30-градусную жару подобно пыткам. Спастись от жары возможно даже без специализированной техники.

Главред собрал лучшие советы для того, чтобы сделать ваше пребывания в квартире или доме летом максимально комфортным.

Откройте все двери внутри дома

Чтобы комнаты охлаждались, необходима циркуляция воздуха. Также можно включить вентилятор. Это обеспечит движение воздуха и не даст накапливаться поту.

Закрывайте шторы и жалюзи

Поскольку до 30% тепла поступает именно от окон, необходимо закрывать ставни, жалюзи или плотные шторы. После этого вы сразу почувствуете, что стало значительно прохладнее. Особенно это касается помещений, окна которых выходят на солнечную сторону.

Пейте холодное и носите легкую одежду

Вместо охлаждения помещения, вы можете охладить себя. Для этого подойдут холодные напитки, лёгкая и свободная одежда, смоченные водой повязки на голове и запястьях.

Мокрые полотенца

Развесив мокрые полотенца или другой текстиль по всему дому вам удастся "сбить" температуру воздуха на несколько градусов, но при сильной жаре, смачивать полотенца нужно каждые 30 минут.

Бутылки со льдом

Пластиковую тару с замороженной водой можно расставить по всему помещению. Это также хорошо спасает от жары.

Читайте такжеКакую прическу можно сделать в жару: 6 простых и быстрых вариантов на каждый деньБутылки нужно менять, когда вода в них начнет заметно греться.

Фольга

Все батареи в доме нужно обмотать фольгой, чтобы они не передавали холод вверх и вниз по стояку. Если соседи имеют кондиционер, то батареи могут стать еще одним хорошим источником прохлады. Фольгу можно наклеить и на стекла, чтобы в комнату не попадали прямые солнечные лучи.

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